"Te gusta mentir": dice líder Camacho a Gerardo Vargas y lo reta a la prueba del polígrafo

Sinaloa.- Haciendo alusión a los resultados que dio cuando estuvo dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel Angel Camacho Sánchez, candidato a la alcaldía de Ahome por Movimiento Ciudadano, reprochó a su compañero, Gerardo Vargas Landeros, candidato por Morena-PAS, a quien llamó falso.

“No cabe duda que que bueno eres para hablar Gerardo pero que falso, acuérdate cuando fuiste Secretario de seguridad pública fue cuando se disparó la inseguridad en todo el estado de Sinaloa, ya no te creemos porque sabemos que te gusta mentir día con día y los puestos que has tenido has salido mal sino que te investiguen ahí en la junta de agua potable de Mazatlán”, dijo el candidato a Movimiento Ciudadano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Miguel Camacho: Vargas Landeros representa al gobierno más corrupto de la historia

Parece que te dolió Gerardo el que te hablara de corrupción pues si eres del más corruptos y lo sabe todo mundo” te reto a que hagamos la prueba del polígrafo y haber quién tiene más propiedades”, respondió Miguel Ángel Camacho a Gerardo Vargas Landeros luego de que éste señalara las propiedades que el candidato de Movimiento Ciudadano tiene.

Asimismo, recordó que en el periódico de campaña de Polo Infante, la imagen de ratón ya fue utilizada en el abanderado de Morena-PAS.

“Para ratón ya te pusieron en la campaña pasada con Polo Infante, hay que ser honestos pero te reto a que acreditemos peso por peso haber quien ha sido más transparente, tu amigo el líder Camacho lo que tiene ha sido con el sudor de su frente no robándole a los ciudadanos como lo has hecho tú pero te voy a dejar a un lado porque no desquitas el tiro”.

Durante esta participación, anunció que en su gobierno se va a de mantenimiento y se va a echar a volar la alberca olímpica de la ciudad deportiva pues los deportistas constantemente se lo piden.