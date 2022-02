Teachers mantienen tomadas las oficinas de la Sepyc en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por segundo día consecutivo, los maestros del Programa Nacional de Inglés (Proni) mantienen tomadas las oficinas de Servicios Regionales de la Sepyc en Los Mochis ante la falta de pago de nómina correspondiente al mes de enero.

Al respecto, César Camacho, vocero de los teachers comentó que la última información que se tiene de la Secretaría de Educación Pública del estado, es que ya se cuenta con el recurso para realizar el pago.

Sin embargo, sostuvo que en tanto no se vea reflejado el pago, no cederán en esta manifestación pacífica.

“Estamos aquí en Servicios Regionales, estamos de manera pacífica porque no se ha logrado una solución, nos han comentado que es probable que hoy se pague aunque no es garantizado, lo que si es garantizado es que ya se cuenta con el recurso para el pago, pero aquí consultando con los compañeros ellos han decidido de forma colectiva es que se mantener en esta postura hasta que no se les pague”, señaló.

Asimismo, comentó que esta mañana se tuvo un acercamiento con el coordinador estatal de Servicios Regionales Juan Ramón Torres Navarro quien solicitaba a los docentes la liberación de las oficinas.

“Está tomada la instalación pero de manera pacífica, no se si reubicaron en otro lado al personal. Nosotros en cuanto sepamos que están reflejándose los pagos la vamos a soltar. Si mañana no pagan las volveremos a tomar. El coordinador nos dijo que hoy o más tardar mañana pudieran pagar pero su ya tienen el recurso, esperemos que sea hoy”, precisó.