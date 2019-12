Teachers no soltarán oficinas de la SEPyC en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de no ser escuchados por el Gobierno del Estado, maestros del Programa Nacional de Inglés advirtieron que no soltarán las instalaciones de Servicios Regionales de Ahome en tanto no se les cumpla con los pagos pendientes.

Se trata del pago de la última quincena de noviembre más la primera de diciembre que se cumple este domingo, pero, además, piden el bono decembrino que vence el día 20 de diciembre y que temen que tampoco se les entregue.

“Tenemos más de una semana con este problema y tenemos la misma respuesta, que es ninguna. Es lamentable que las autoridades no nos resuelvan porque son a quienes elegimos para que manejaran nuestros impuestos, prometen pero al final de cuentas no cumplen y con nosotros lo están haciendo”.

Con respecto a las afectaciones que el jefe de Servicios Regionales, Jorge Luis Heredia Arellano, dijo que están ocasionando con la toma de las instalaciones, comentó que reconocen este problema; sin embargo, enfatizó en que no cederán porque ya no están en condiciones de seguir esperando promesas.

“Es entendible porque afectamos la operación de este centro de trabajo, pero también deben de entender, como lo hemos dicho, tenemos dos semanas gestionando de manera pacífica pero al no ver resultado, se decidió esto y es lamentable porque son más de 15 años del programa que hemos estado con la misma problemática, el Estado no ha querido normalizar este tema”.

Sin dar marcha atrás

Reiteró que no están dispuestos a hacer tregua con el Gobierno del Estado para liberar la SEPyC en tanto se les pague lo vencido, aun cuando afecten a terceros.

“Es lamentable que seamos ignorados. Vamos a estar aquí de manera permanente hasta que se solucione el problema. Como lo hemos dicho, no es un paro total porque hay compañeros en clases, pero las oficinas no las vamos a soltar, eso es un hecho, hasta que se cumpla y nos den lo que nos corresponde, no pedimos nada regalado”.

Para entender..

Maestros de inglés exigen su pago

Desde hace más de una semana, maestros del Programa Nacional de Inglés iniciaron con una serie de manifestaciones en exigencia del pago de la última quincena de noviembre.

En su última visita por el municipio de Ahome, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se comprometió a pagarles; sin embargo, al día de hoy no se les ha cumplido.

El jueves pasado decidieron tomar las instalaciones de Servicios Regionales del municipio de Ahome. Incluso el titular dijo que estaban afectando los trámites de fin de año.