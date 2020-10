Teesin detiene inejecución de sentencia contra el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno

Los Mochis, Sinaloa.- Con tres votos a favor y dos en contra, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa declaró improcedente la inejecución de sentencia que presentó la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites en contra del alcalde de Ahome Manuel Guillermo Chapman Moreno y otros funcionarios municipales.

Durante la sesión celebrada el día de ayer, el magistrado presidente Guillermo Torres explicó que se trata del expediente incidental SIN/09-2020 referente al expediente principal SIN/JDP-21/2019, del cual se determinó que se ejercía violencia política en razón de género en contra de la funcionaria en mención.

Especificaciones

Cabe precisar que este incidente fue interpuesto por Valenzuela Benites al considerar que la sentencia dictada el 13 de julio del presente año en el expediente de clave TEESIN-05-2020 no ha sido cumplida por algunas de las autoridades municipales vinculadas en la misma, recurso que se ha resuelto como improcedente dado a que se interpuso extemporalmente debido a que el 13 de julio el tribunal dictó la sentencia, mientras que el documento incidental se presentó el 29 de septiembre, rebasando el plazo que es de 30 días, los cuales debe comenzar a contar una vez notificadas las partes.

Defensa

Previamente a la votación, la magistrada Carolina Chávez Rangel consideró, entre otras cosas, incongruente que se tome como extemporáneo la inejecución de sentencia dado a que la sentencia emitida de primera instancia (en donde se confirmó la violencia política en razón de género) debe tener validez hasta el término de la administración municipal.

Me parece que es una cuestión que debemos de analizar en aras del acceso a la justicia del simple dicho de que la sentencia que no es acatada, pues no hay justicia impartida, a quién le sirve una resolución suscrita que no se va a materializar en hechos, yo la verdad me aparto de tal posicionamiento totalmente restrictivo en contra de nuestra obligación que es incluso de vigilar los fallos, es contrario e incongruente, mencionó.