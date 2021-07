Tema de juzgar a expresidente es de legalidad, no de consulta popular: Coparmex Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Llevar a cabo una consulta popular para juzgar a los expresidentes no es correcto, manifestó José de Jesús Ramos Ortiz.

El presidente de Coparmex, delegación Los Mochis, expuso que el tema de juzgar a los expresidentes es un tema de legalidad, no de consulta popular.

"Es un tema de que si tienen elementos jurídicos y de pruebas que alguno de ellos (expresidentes) haya faltado a las diversas leyes, simplemente hay que aplicarlas. No es un tema que se tenga que ir a consulta. No es un tema donde se tengan que gastar 500 millones de pesos para una consulta".

Añadió que además hay una apatía completamente de la ciudadanía en participar, inclusive hasta de los que fueron observadores electorales y funcionarios de casilla, a quienes les están llamando de nuevo para que participen en esta consulta.

"Hay una apatía muy importante porque la realidad es que no debería de ser un tema de consulta".

Ramos Ortiz agregó que el INE no ha hecho el llamado correcto e insistente a la ciudadanía para que salga a opinar porque también es un tema presupuestal.

"Porque no hay presupuesto, salvo los 500 millones de pesos para poder realizar la consulta a nivel nacional, y si sacamos cuentas, 500 millones de pesos para aplicar la consulta en toda la nación, pues es relativamente poco, es por eso que no hay una difusión importante al respecto de esa consulta".

Insistió en que no es necesaria la consulta, pues simplemente no se debe consultar para aplicar la ley.

La ley se aplica sin necesidad de una consulta".

Expresó que el gobierno federal no tomará acciones al respecto para juzgar a los expresidentes si no se tienen pruebas y elementos fehacientes que puedan comprobar que hayan incumplido algunas leyes.

"Pues difícilmente se puede proceder a un proceso judicial, o sí se procede, simplemente la sentencia tendría que ser no favorable o no incriminatoria porque no existen las pruebas suficientes, y si existieran las pruebas suficientes, no se necesita ninguna consulta, simplemente es aplicar la ley y es todo lo que necesitamos hacer", recalcó.

Mencionó que los 500 millones de pesos para esta consulta se pudieron haber invertido en muchas otras cosas.

"Por ejemplo, una de las protestas que hemos visto a nivel nacional y de manera muy importante es la falta de medicamentos que tenemos ahorita en el sector público de Salud. Con 500 millones en medicamentos, cuántos niños y cuántas personas tuvieran su medicamentos a tiempo, y los que se necesitan, ese es un simple ejemplo de en que se pudieran aplicar esos 500 millones sin estar perdiendo ese presupuesto en cosas innecesarias".

La consulta popular para juzgar a los expresidentes de México se llevará a cabo el 1 de agosto.

