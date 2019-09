Temen de una explosión en el sector Scally por gasera

Los Mochis, Sinaloa.- Con temor de que suceda alguna explosión o incidente a causa de la acumulación de vehículos gaseros cerca de sus viviendas, vecinos del Sector Scally exigieron a las autoridades poner atención al lugar antes de que suceda alguna tragedia.

Los vecinos señalaron que es durante las horas pico que abarca entre las 12:00 a las 15:00 horas del día cuando las camionetas de una conocida gasera se estacionan frente las viviendas para llegar a la empresa gasera a cobrar su salario diario.

Denuncia

“Es un gran riesgo eso, nos puede explotar de repente y no nos sentimos seguros con tantas camionetas de gas cerca de nuestras casas. No podemos vivir con esa incertidumbre de que con cualquier flama pueden explotar las cisternas de las camionetas y que suceda una tragedia”, señaló Aldo Flores Solís.

Asimismo, los vecinos señalaron que esta situación ya tiene mucho presentándose en el lugar y que no comprenden cómo es que Protección Civil municipal permite que se estacione la flotilla de camionetas gaseras cerca de las viviendas.

“Es lamentable que nuestras autoridades no se den cuenta o más bien no se quieran dar cuenta de lo que pasa en la ciudad. Ese es un gran peligro que corremos todos los que vivimos aquí y los que no también porque el que pase por aquí puede ser afectado con una explosión repentina”, señaló Linda Patricia Manzanárez Sánchez.

Piden se retire la flotilla

Por esta situación, los vecinos piden a las autoridades no permitir que se coloque la flotilla en el lugar para evitar riesgos y así vivir tranquilos.