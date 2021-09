¡Temen enfermarse de dengue! No soportan la plaga de moscos en Las Mañanitas de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del fraccionamiento Las Mañanitas, de la ciudad de Los Mochis, están desesperados pues no aguantan la plaga de moscos.

Evidentemente desesperados, los habitantes de este sector de la ciudad se dijeron molestos de no ser tomados en cuenta para las campañas de fumigación, pues además de estar en una de las periferias de la ciudad, hay en él muchos solares enmontados y además bastantes charcos que han quedado de las lluvias que se han presentado en los últimos días.

Desesperación

Ante esta situación y con el afán de que los moscos desaparezcan un poco, los mismos vecinos han decidido quemar basura o ramas a fin de que el humo ahuyente a los animales.

“La verdad es que no aguantamos los moscos. Es un abuso, antes nada más era en las tardes, pero ahora no respetan hora, lo mismo es en la mañana que en la tarde y en la noche. No se puede estar afuera de la casa. Muchos vecinos en su desesperación han decidido juntar ramas y pedazos de árboles para quemar, incluso hasta basura, para que el humo se lleve los moscos”, dijo una de las vecinas.

En ese sentido, pidió a las autoridades correspondientes actuar en consecuencia y realizar campañas de limpieza, pero sobre todo de fumigación.

“Lo que queremos es que vengan y fumiguen. Tampoco está bien que la gente esté quemando porque se puede convertir en una tragedia. Dios guarde el fuego llegue a una casa o a alguna persona. Creo que aquí la solución es que venga la camioneta a fumigar porque no podemos estar así, está situación es desesperante”, expresó otro de los vecinos.

Y es que temen que debido a esta plaga que existe se vayan a enfermar de dengue u otra enfermedad que transmite el mosco.

Temor

“Lo que nosotros no queremos es que la gente aquí vaya a terminar enfermándose porque no sería justo. Aquí las autoridades tienen que hacer su trabajo. No porque ya se van tienen que olvidarse de sus obligaciones, y lo que nosotros, el pueblo, estamos exigiendo en este momento es la fumigación.”