Temen rebrote de Covid-19 en Ahome por desbordamiento social

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque ya se reactivaron algunos comercios y actividades recreativas, esto no significa que la ciudadanía pueda hacer su normalidad sin ninguna protección, pues aún existe el riesgo de un rebrote en los casos de Covid-19, reconoció Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal comentó que la decisión de las autoridades con respecto a dar para adelante a la reapertura es por la necesidad que existe de que se reactive la economía; sin embargo, insistió en que esto no indica que la contingencia ya terminó.

Llamado

“Hay que ser conscientes de que a mayor número de personas en movimiento y más contacto físico haya, habrá más posibilidades de contagio, eso es a la vista de todos, es más riesgo de padecer la enfermedad y cada uno debe de cuidarse. No podemos descartar un rebrote de casos si la gente no se cuida. No puede relajarse y no puede dejar de cuidarse”, dijo.

Movilidad. Muchas personas no han dejado de andar en la calle a pesar de los llamadas de las autoridades a no salir. Foto: EL DEBATE

Recordó que el Gobierno del Estado fue quien autorizó que se reactivaran algunas actividades, por lo que como municipio han tenido que acatar estas determinaciones, trabajando desde su trinchera en el tema preventivo.

“No hemos dejado de invitar a la ciudadanía para que se quede en casa, para que no hagan actividades de ocio, actividades que no son básicamente las necesarias para la sobrevivencia como el salir a las compras de alimento, consultas médicas o a comprar medicamentos”.

Protección. Si bien es cierto que hay más movimiento social, muchas de las personas tienen la consciencia de usar el cubrebocas. Foto: EL DEBATE

En ese sentido, insistió en que es necesario que la ciudadanía no se descuide y mantenga el protocolo de protección, especialmente si sale de sus casas a realizar alguna actividad.

“Nosotros no invitamos a que realicen actividades que no son esenciales; al contrario, hemos sido muy enfáticos de quedarse en casa y seguir con todas las medidas, como son el uso de cubrebocas, el lavado de manos con agua y jabón y el uso de gel antibacterial.”

Petición. Con el objetivo de evitar un rebrote, autoridades invitan a la población a mantenerse en sus casas y salir a lo indispensable. Foto: EL DEBATE

Preocupante

Con respecto al incremento de muertes a causa de este virus, Espinoza Valverde comentó que esta tendencia es sin duda resultado de la reactivación y la gran afluencia de personas en muchas partes.

“Ha habido un ligero incremento de los casos como ha habido un decremento en los casos reportados como activos y nuevos casos. Si bien ha habido un incremento en las muertes, también de personas como activas".

