Temen se haga un socavón en calle de la colonia Magisterial en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.-Japama ignora la denuncia de fuga de aguas negras en la colonia Magisterial que se genera por el drenaje colapsado; sin embargo, el mayor temor es que se haga un socavón y a su vez una desgracia.

La maestra jubilada Arely Mexía, quien tiene su domicilio por la calle Roberto García Barrón de la señalada colonia a la altura del número de casa 2006, dijo que desde hace más de un año ha hecho denuncia tras denuncia; no obstante, las autoridades no hacen nada por resolver ese problema que cada día se agrava más debido a que ha estado brotando agua desde hace más de un año por la banqueta.

“Prácticamente desde hace un año me he dirigido a todas las áreas de Japama y nadie hace nada por resolver el problema; solamente me entregan un número de queja y creen que con eso ya es suficiente para que el problema se resuelva”, resaltó.

En ese mismo sentido, dijo que su mayor temor es que no sólo es que salga agua, sino que ya haya un drenaje colapsado y se haga un socavón que ponga en peligro a automovilistas y peatones.

“Nosotros queremos que este problema se arregle de manera inmediata y no se vayan a esperar a que ocurra algún accidente que ponga en peligro a la gente, así como a los automovilistas. Pero sobre todo se tiene que reparar rápido ya que nosotros cumplimos con nuestros impuestos, pagamos el recibo de agua de manera puntual, además de que se nos hace un cobro por mantenimiento. No sé que trabajos estén en mantenimiento, pero lo están cobrando y lo justo es que cumplan con su trabajo”, resaltó la maestra jubilada.

Espero que la actual autoridad municipal no esté esperando a la nueva administración para que lo repare.

LOS DATOS

> Preocupación

La calle podría colapsarse y generar un serio problema en donde se vean afectadas las personas.

>Decepción

Es preocupante que tengamos autoridades municipales insensibles a las demandas de la sociedad.