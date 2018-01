Temen uso de despachos para cobro de multas

Los Mochis, Sinaloa.- Regidores de oposición consideran que la comuna ahomense podría hacer uso de despachos externos para el cobro de las infracciones viales.

El militante del Partido Acción Nacional Yoshio Vargas externó sus desacuerdos en torno a la iniciativa.

“Que nos explique el alcalde cómo va a recuperar, ¿o están pensando ser exactos para cobrar, para que le cueste más al contribuyente? Porque apenas así me imagino que le quieren hacer”, manifestó.

Por su parte, el secretario de la comuna de Ahome, Juan Garibladi, abundó que dependerá de un trabajo conjunto de las dependencias municipales para el cobro de las multas.

“Tendrá que trabajar Jurídico, Ingresos y Tesorería para hacer la gestión de cobro. No creo que baje mucho el tema de la recaudación”. Finalmente, el regidor independiente Luis Felipe Villegas Castañeda externó su confianza con las autoridades municipales.

“Hay un compromiso de no volver a contratar despachos de ningún tipo. Lo refrendó el secretario, de ninguna manera será”.

PARA ENTENDER...

Tránsito ya no recogerá documentos al infraccionar

Fue el pasado 2 de enero cuando, por acuerdo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, se determinó que en Ahome a partir de este martes los automovilistas ya no estarán obligados a entregar una garantía cuando son infraccionados por los agentes de tránsito. El alcalde Álvaro Ruelas Echave informó que con esto ya no será necesario que se entreguen ni licencias, ni placas o tarjetas de circulación para hacer efectivo el pago de la multa. Con ello, se modifica también el esquema de cobro y de pago, pues ahora será en Tesorería Municipal en donde canalice el tema, destacó.

“Vamos a iniciar los procedimientos, es un crédito fiscal. Si no se paga la multa se podrá embargar o hasta rematar un bien inmueble. El tema es que debemos de poner a nuestros agentes a hacer lo que les corresponde, que es cuidarnos, y no a hacer los trámites de las multas”, precisó.

VERSUS

¿Lastima las arcas municipales la iniciativa del alcalde de Ahome?

Postura de Yoshio Estevik Vargas, regidor del PAN

“Sí, quieren contratar despachos externos para cobrar”. “Hasta ahora el presidente municipal se dio cuenta de que quitar garantías era un acto ilegal. ¿A qué estamos jugando? ¿Simplemente lo hace porque estamos en el 2018 o por querer respetar la ley? La ley se debería respetar desde un principio. Ahora, que nos explique el alcalde cómo va a recuperar, ¿o están pensando ser exactos para cobrar, para que le cueste más al contribuyente?

Porque apenas así me imagino que le quieren hacer. Hay que darle confianza a los ciudadanos, ellos deben de ser cumplidos, si no el mismo Ayuntamiento debe implementar un método propio sin tener que llegar a algún despacho externo. Vamos a estar muy pendientes y muy vigilantes de que no lo hagan, se buscaría que se perciba el recurso sin recurrir a este tipo de despachos.”

Postura de Juan Garibaldi Hernández, secretario del Ayuntamiento

“No, no creo que baje mucho el tema de la recaudación”. “Como lo dijo el presidente municipal en su facultad ejecutiva, dio la instrucción a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que acaten la Constitución y no retiren ninguna garantía, ya dependerá directamente del tesorero municipal y de su equipo lograr que la recaudación no baje, porque los indicadores los estaremos checando.

La gente pagaba la multa porque tenían que liberar la licencia o la placa. La pura multa en sí es un documento que es un crédito fiscal y hay muchas maneras que nosotros podemos hacer para hacerlo cobrable: tendrá que trabajar Jurídico, Ingresos y Tesorería para hacer la gestión de cobro, no creo que baje mucho el tema de la recaudación.”