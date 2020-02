Temen violencia en toma de sindicatura de El Carrizo

Los Mochis, Sinaloa.- En señal de protesta por no recibir una respuesta del municipio, habitantes de El Carrizo mantienen por segundo día consecutivo tomadas las instalaciones de la sindicatura.

Los vecinos del asentamiento arremetieron en contra del síndico municipal Francisco Leyva, a quien acusa de que ser quien obstaculiza el apoyo del gobierno, por lo que exigen su salida de manera inmediata.

Reconocen problemas

Al respecto, el señalado se presentó ayer en las instalaciones de Palacio Municipal con el propósito de plantear la situación con el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, o bien con el secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro Gaxiola, pues, dijo, la situación se está saliendo de control.

“No me dejaron entrar por segundo día, pusieron carpas y anduvieron voceando incitando a la gente para que se acerque. La verdad es que yo no me quise acercar ya porque se está volviendo algo muy agresivo, están muy agresivos verbalmente y no quiero entrar en provocaciones”.

Sobre el reclamo que hacen en torno a que existen fallas en los servicios básicos de las comunidades que conforman esta sindicatura, Francisco Leyva aceptó que la situación que se vive es delicada; sin embargo, aclaró que esto se debe a que el municipio no manda respuestas ni recursos para resolver los problemas.

Responde secretario

Por su parte, Juan Francisco Fierro Gaxiola, secretario del Ayuntamiento, afirmó que tanto El Carrizo como las otras siete sindicaturas son atendidas.

Afirmó que el servidor público siempre ha tenido las puertas abiertas en el municipio cuando ha presentado las necesidades de las comunidades que forman parte de esa sindicatura.

“El síndico cada vez que viene a las oficinas del Palacio se le atiende y la instrucción que se nos ha dado en cuanto al Valle del Carrizo es atenderlo y se han estado atendiendo las necesidades que nos han expresado y lo vamos a seguir haciendo”.

Insistió en que se ha estado trabajando en las comunidades de El Carrizo, incluso se han llevado a cabo brigadas médicas, Lunes Cívicos y hasta Cabildo Abierto, eventos en los que se han escuchado las necesidades de las comunidades y se les ha dado respuesta.

Con apertura

El alcalde Manuel Guillermo Chapman se limitó a decir que las ciudadanos están en su derecho de manifestarse cuando se encuentran inconformes con alguna situación, pero dijo que esto debe ser sin perjudicar a terceros.

En ese sentido, aseguró que está en mejor disposición de acudir a la sindicatura siempre y cuando se le haga una invitación formal.

Para entender...

Toman la sindicatura de El Carrizo

Cansados del abandono en que se encuentran los diversos servicios públicos, habitantes del Valle del Carrizo se manifestaron, el pasado 4 de febrero, en la sindicatura para pedir la renuncia inmediata del síndico municipal. El grupo marchó por algunas de las calles de la comunidad portando pancartas y cartulinas, en las que plasmaron sus principales demandas.