Temo por mi vida y la de mi familia: síndica procuradora de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- «Tengo miedo, mucho miedo. Temo por mi vida y la de mi familia», expresó la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, a dos días de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (Teesin) emitiera la resolución del juicio para la protección de sus derechos políticos bajo el expediente TESIN-JDP-21/2019, interpuesto en contra del alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, algunos funcionarios de primer nivel y la mayoría de los regidores del cabildo ahomense.

En entrevista para EL DEBATE, la funcionaria municipal solicitó protección al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como al gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, porque asegura que este fallo a su favor pudiera desencadenar una serie de hechos violentos.

«Yo pido ayuda. Tengo mucho miedo. Le reitero al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que me brinde la seguridad y al igual que al licenciado Andrés Manuel López Obrador para que también me brinde seguridad federal a mí y a mi familia, a mis colaboradores y sus familias. Hago responsable si algo me sucede a mí, a mis familiares y a mis colaboradores a Manuel Guillermo Chapman Moreno», enfatizó.

Hizo hincapié en que la determinación de los magistrados del Teesin no ha sido tomada con la mejor cara por los funcionarios, en especial por el alcalde Chapman Moreno:

«Quiero manifestar mi preocupación, porque temo por mi vida, por las consecuencias que se avecinan, ya que el presidente municipal tendrá que acatar la resolución, y podrían desencadenar tanto responsabilidades administrativas graves, como penales, y me encuentro en un estado de incertidumbre, y la verdad con mucho miedo que me pueda pasar algo», insistió.

¿Se siente amenazada?

«Sí. Me siento amenazada, porque veo que aunque es muy difícil tumbar el criterio de cinco magistrados y un voto concurrente, me doy cuenta que han actuado con las vísceras, y si es así, por supuesto que tengo miedo, tengo miedo a que me suceda algo a mí y a mi familia, a mis colaboradores y su familia, pues a pesar de tener treintaitrés facultades que la Ley de Gobierno Municipal me confiere, la realidad es que solo me dejan ejercer poco más de veinte».

¿Ha sido cansado?

«Ha sido cansado, me he enfermado, tengo cervicalgia severa, por esto estoy pensionada, pero la verdad es que a veces la presión es tan fuerte que termino con dolores inmensos; las alergias se me disparan, estoy afónica de repente, y es el miedo. Tengo seis hijos, y la gente que se pone la camiseta, como Alan Rubio, siente lo mismo que yo, aunque sé que lo expongo también, es una medida de prevención, porque quiero protegerlo. De verdad hago un llamado a Quirino Ordaz Coppel y a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que me brinden la seguridad que necesito, porque con una escolta (estatal), discúlpenme, pero no, ¿en dónde queda mi familia? ¿En dónde quedan mis colaboradores?»

¿Aun así quiere seguir?

«Quiero hacer algo por el municipio. Estoy convencida del proyecto de nación que tiene el presidente. Yo soy lopezobradorista más que morenista, entonces dije: “Vamos haciéndolo”; pero empiezan las amenazas, el peligro de familia. Ha sido difícil llegar un día a tu casa y encontrar a un adolescente, mi hijo de 13 años que me dice que sí, que muy bien por lo que hago, pero que no es lo que necesitan.

Me dijo que si me pasaba algo, cuánto iba a durar la nota nacional si al final me mataron y ellos se quedaron sin mamá toda una vida [llanto]. Le dije que tenía razón, pero que yo le estaba enseñando con esto los valores cívicos, los valores de patriotismo, que no debía dejarse vencer por otra persona que piensa que puede terminar con tu vida».

¿Qué viene después de la resolución del Tribunal?

Estamos esperando que ellos acaten en su totalidad, y reitero, no nada más es la disculpa, ellos tienen ocho acatamientos, la disculpa es lo de menos, aunque sé que es lo que más trabajo les va a costar, reconocer en público. Les dicen que tiene que ser en la primera sesión de cabildo después de ser notificados, y sobre eso nosotros empezamos una cascada de acciones para que me regresen ciertas cosas, como capital humano y económico».

¿Cuántos recursos están interpuestos en contra del alcalde?

«Hemos tenido bastantes recursos. Llevamos denuncias penales, denuncias administrativas, de responsabilidades administrativas en el Tribunal Único de Responsabilidades Administrativas en Culiacán. Tenemos quejas en la Sala Superior; hay varias que no avanzan. Todo está registrado, porque luego pueden acusarme de no cumplir o que no fiscalicé ciertas cosas, pero no me han dejado».

¿Por qué no avanzan? ¿Hay conflicto de intereses?

«Creo que el Órgano de Control es una pieza fundamental. Ahí se han hecho demasiadas omisiones de todo esto. Yo no soy un ente sancionador, yo no puedo sancionar, los casos se los paso al Órgano; y no ha sucedido nada».

¿Ya hubo acercamiento con el alcalde?

«No».

¿Y de parte de los funcionarios?

«No, con nadie».

¿Cómo es el apoyo de los regidores en todo este transitar?

«Siento que ellos también tienen miedo en algunos casos, por eso reaccionan de tal o cual manera; pero, por ejemplo, el doctor Fernando Arce, mis respetos, siempre me ha apoyado, y no por el tema de ser oposición, sino porque es un doctor en derecho, sabe perfectamente de las leyes; y Ramón López Félix, porque también le ha tocado luchar, es cierto que cambia muchas veces de discurso, pero porque tiene un consultorio, tiene miedo a lo que pueda suceder».

En todo esto, ¿qué papel ha jugado el Congreso?

«Son contados los diputados que han tenido alguna postura. Vemos la obstrucción de la presidenta Graciela Domínguez, quien no me atendió, solo su particular por teléfono. Ella siempre me ha sacado la vuelta desde que empezó el conflicto, y de verdad les deseo que nunca, ninguna de ellas, estén en una posición como la mía».

¿A qué le atribuye la omisión de los diputados?

«No sé. Horacio Lora me extraña que, siendo una persona tan preparada, haya actuado así. La verdad es que todavía no los comprendo, no han trabajado en pro de la ciudadanía, y lo curioso es que yo soy morenista y han minimizado cada uno de los hechos. Resulta que aquí hay un fallo, una falta de criterio de un órgano que hace caso omiso. Ellos son un cuerpo colegiado que se respeta, y no han hecho nada, nada».

Usted ha hablado de la cercanía que tiene con el presidente de la República, ¿no ha habido oportunidad de hablar sobre el tema con él?

«Se lo hemos tratado, y están seguros de que no sucede nada, pero creo que no tiene el contexto de toda la situación. A Jaime Montes Salas se le dio una indicación cuando vino a Guasave, yo pude hablar con él (AMLO) unos instantes, y me pone a Montes para que me busque, pero nunca existió, no tenía interés en ese momento. Esa es la parte que se ha desvirtuado con el presidente, entonces yo voy a hacer un llamado».

¿Habrá alguna supervisión del Tribunal para que se cumpla con el ordenamiento?

«Sí, porque ellos (alcalde, funcionarios y regidores) caerían en un desacato si no cumplen. Tienen diez días para hacerlo»

¿Han dicho que van a apelar o ampararse contra la resolución?

«No pueden. Solo pueden presentar un recurso de revisión constitucional electoral dentro de los primeros cuatro días».

¿Quiere decir que en el municipio de Ahome puede pasar todo?

«Así es, pero después de una sentencia firme, esto es como empezar a caminar».

¿En manos de quién está el municipio?

«¿Qué te digo? De la impunidad».

¿Ahome está lejos de la Cuarta Transformación?

«Desafortunadamente».

La síndica procuradora muestra la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y resalta los ocho puntos que la autoridad debe acatar. Foto: EL DEBATE

Puntos a acatar por Chapman, funcionarios y regidores

Por sentencia de fecha 2 de diciembre del 2019, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, en el juicio para protección de los derechos políticos del ciudadano, expediente TESIN-JDP-21/2019, interpuesto por la síndica procuradora del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, en contra del presidente municipal de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, regidores y funcionarios públicos del municipio de Ahome, en virtud de que quedó demostrada la actualización de violencia política de género y de acoso laboral, en aras de permitirle el desempeño y el derecho político-electoral de ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo de manera total y efectiva, se ordenaron los siguientes efectos: