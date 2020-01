Temporaleros de Ahome piden apoyos al gobierno

Los Mochis, Sinaloa.- Temporaleros de cacahuate, ajonjolí y frijol yurimuni de la Bolsa de Tosalibampo número 2 solicitaron a las autoridades municipales y estatales apoyos para subsistir esta temporada, ya que las pasadas lluvias de diciembre no permitieron que estas semillas pudieran desarrollarse correctamente.

“(El cacahuate) Se nos enterró todo con la lluvia, no nos deja trabajar porque lo poquito que estamos trillando queda toda en la paja porque no se seca con la misma humedad. No sirve el cacahuate y lo poquito que estamos trabajando no nos salen los gastos”, señaló el productor Jacinto Guzmán.

Solicitan apoyos

Asimismo, indicó que se espera una baja productividad en la cosecha del cacahuate de entre 300 y 400 kilos de 1,500 hectáreas en las Bolsas de Tosalibampo, por lo que es necesario un apoyo para todos los productores.

Que se nos tome en cuenta también a nosotros y que nuestro representante del Quinto Comité, Martín Castro, que nos apoye para poder lograr estos apoyos. Están dando apoyos en otros municipios y Ahome no se menciona, como si no tuviéramos temporal de cacahuate

Por su parte, el productor Jesús Valenzuela señaló que en esta temporada apenas sacarán para los gastos, ya que el cacahuate está quedando en las tierras por las lluvias. “Está quedando mucha en la tierra, desde el corte, desde que lo está juntando uno, y en la trilla ni se diga, un 30 por ciento es lo que está quedando. En las pasturas se está yendo”.

Agregaron que el ajonjolí y el frijol yurimuni ya se sacó y que también se tuvieron malas cifras debido a la mala temporada que se vivió en el año pasado.