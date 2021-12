"Tenemos 9 años con venadario y nunca había pasado nada", dice propietario tras caída del puente en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- “Tenemos 9 años con el venadario y 9 años ya con el puente colgante y nunca había pasado nada, y hace una semana inauguramos el segundo puente para tener un mejor acceso”, informó Javier Sabino Ruiz Alcaraz.

El propietario de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) del venadario de El Fuerte, expuso que desgraciadamente algo salió mal, un perno se botó y fue lo que provocó la caída del puente.

“Ya revisamos todos los cables, la madera, todo está bien nada más ese perno se botó, a parte que excedieron el número de personas, ahí tenemos un aviso bien clarito que dice no pasar más de 8 personas a la vez, e iban más de diez ó 12 personas”, dijo.

Agregó que afortunadamente no hubo pérdidas humanas y solo fue un accidente. “El venadario no es una empresa, no es un negocio con fines de lucro, yo soy un maestro jubilado y toda nuestra familia nos hemos dedicado a mantener el lugar, hemos creado este venadario, tenemos más de 100 venados, tenemos entre venados, coches jabalíes, guacamayas, pavorreales, cabritos, tenemos más de 250 animales”.

Comentó que para accesar a este lugar solo se pide una cuota de recuperación de 10 pesos a los niños y 20 pesos a los adultos, y no cuentan con ningún apoyo del gobierno.

“Lo hacemos con un fin altruista para educar a las nuevas generaciones a que respeten a los animalitos, que tengan amor por la naturaleza, desgraciadamente tuvimos ese accidente, que es la primera vez que pasa en 9 años”.

Destacó que al puente le daban buen mantenimiento y que recientemente a los dos puentes, tanto a nuevo como al viejo les acababan de cambiar la madera.

Añadió que el venadario lo hicieron con recurso propio. “Yo pedí prestado a la familia para hacer el venadario, no lo hicimos con recurso del gobierno.

Lo hicimos porque es una actividad que tengo yo de este proyecto del venadario. Mencionó que cuentan con los permisos de la Conagua para el puente desde el 2013.

Dio a conocer que la familia que tuvo el accidente es originaria de Navojoa, con quienes platicó y los apoyó para su regreso a Navojoa.

“Tuvieron algunas pérdidas como celulares, a ver con qué les puedo ayudar más, y ver quienes nos puede ayudar para colaborar para resarcir el daño, ya sea la autoridad o los mismos prestadores de servicios, porque aquí con el venadario todos se benefician, los taxistas, los hoteleros, los restauranteros”.

Venadario de El Fuerte | Foto: Cortesía

Javier Sabino dijo que estos días han tenido mayor afluencia de personas, pero hay días que no tienen ni una sola visita. “El nuevo presidente municipal estuvo aquí, le pedí apoyo para que nos ayudarán a hacer bien el puente, porque es un servicio a la comunidad, al turista y a todo el pueblo”.

El propietario del venadario externó que ha estado pensando cerrar el lugar definitivamente porque no hay apoyo ni voluntad de parte del gobierno.

“Yo como maestro jubilado me interesa que los niños tengan contacto con la naturaleza, que vivan la experiencia de alimentar a un cabrito, a un venadito. El enfoque que se da aquí es el de interactuar con los animalitos”.

Dijo que el año pasado estuvieron a punto de cerrar el venadario porque estuvo 5 meses cerrado al público.

"Y no lo cerramos porque un hermano mío me regaló una tonelada de maíz y otros amigos me regalaron pacas de alfalfa, y así estuvimos sosteniendo a los animales, por eso no cerramos. Después del reportaje de El Debate tuvimos más visitas y llegamos al punto de equilibrio donde yo no necesite más poner de mi bolsa, porque la verdad los 7 años anteriores yo metía toda mi pensión para alimentar a los animales y hace un año ya no ocupe meterle, no tengo ganancia, pero ya no pongo de mi bolsa".

Recalcó que debido al reportaje del venadario que se publicó en El Debate el 20 de octubre del 2020, los ha visitado gente de toda la República.