Tenemos una militancia fuerte: Cinthia Valenzuela, presidenta del PRI en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El próximo 7 de diciembre, Cinthia Valenzuela terminará su periodo como secretaria general del PRI en Sinaloa. A su corta edad ha logrado una gran trayectoria política en un partido que le ha dado la oportunidad para crecer.

¿Cuál es la situación actual del PRI en Sinaloa?

Nos encontramos en un momento de renovación de una figura interina al borde de que el 12 de junio del año pasado renunciara Jesús Valdés, entramos en una etapa de reflexión, de análisis, pero ya en esta coyuntura en la que vive el partido debemos de ubicarnos en la perspectiva de la renovación, de la reestructuración, del fortalecimiento, pero sobre todo de fortalecer nuestra identidad como partido. Tenemos que asumirnos en el rol que hoy nos toca, pero, sobre todo, buscar avanzar y continuar en la ruta rumbo a la elección del 2024.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del partido en este momento?

Como fortalezas tenemos una militancia priista fuerte, de base, de convicción, convencida de que quienes militamos en este gran partido tenemos la preparación, pero, sobre todo, tenemos un partido que aun cuando se dice que es el más viejo de México, para mí es el que tiene mayor relevancia porque es el que formó las instituciones, es el partido que sin él no pudiéramos hablar del México en el que hoy vivimos. Claro, en sus debilidades, los errores que algunos priistas han cometido, sin embargo, estoy convencida que somos muchos más los que siempre hemos actuado en beneficio del estado y del país.

¿Qué debe hacer el PRI para seguirse consolidando como oposición y segunda fuerza política?

El rol del PRI como oposición es complejo y no del 6 de junio del 2021 para acá, tampoco del 2018, desde el 2000 cuando perdemos por primera vez una elección presidencial, tenemos que poner las cosas como son en la mesa. El PRI es un partido que se formó en el poder para gobernar, no es un partido que no está acostumbrado a ser oposición, no tenemos esa facilidad como lo hace el PAN, como lo hace el PRD, incluso Morena, que aun siendo gobierno siguen actuando como si fueran propia oposición, porque son partidos que nacen en búsqueda de debilitar al partido del poder, que es el PRI.

¿Cómo se está preparando el Revolucionario Institucional para las elecciones del 2024?

En este momento estamos en una etapa de renovación de la dirigencia. Sin embargo, estamos arrancando hoy en Ahome un taller de identidad partidista. En los próximos días estaremos haciendo un recorrido por los municipios, con tareas muy específicas en la reestructuración de las estructuras territoriales tanto de seccionales como coordinaciones de zona. Tenemos que comenzar a prepararnos, no hay tiempo que perder, tengo la plena certeza de que el comité, los comités municipales y todas las organizaciones haremos un gran papel.

¿Debe seguir una mujer al frente del PRI en Sinaloa?

Tenemos una ventaja en el PRI, que tenemos a las mujeres más preparadas, más capacitadas y con más trayectoria, y con voluntad para poder dirigir al partido.

En el norte se mencionan los nombres de Nubia Ramos y Nora Arellano para dirigir al PRI estatal, ¿qué opina al respecto?

Ambas tienen completamente mi respeto. Nora Arellano es una mujer de experiencia, de trayectoria, una mujer que todas le tenemos un gran cariño, es un gran referente, ella tiene para esto y para más. Nubia Ramos es una mujer con una gran trayectoria y un gran trabajo territorial.

El Perfil

Nombre: Cinthia Valenzuela Langarica

Lugar y fecha de nacimiento: Culiacán, Sinaloa; 21 de mayo de 1994

Estudios: Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional por la UAS (2012-2017).

Trayectoria: Se forjó en las filas del Frente Juvenil Revolucionario. Llegó al PRI hace 12 años. Secretaria general de la Red Jóvenes x México (2017-2018). Actualmente es diputada local y dirigente estatal del PRI en Sinaloa.