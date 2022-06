"Tengo un firme compromiso con mi partido, el PRI": Bernardino Antelo Esper

Los Mochis, Sinaloa.- Firme en su ideal y la formación política que ha tenido a lo largo de varios años, Bernardino Antelo Esper asegura que es al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a donde pertenece y desde donde continuará trabajando en busca de recuperar la confianza de la ciudadanía y eso se refleje en un verdadero crecimiento y desarrollo del país.

Entrevistado por Debate, el empresario mochitense, militante y consejero del tricolor se dijo contento y fortalecido en sus funciones dentro del organismo y dispuesto a continuar bajo esa línea desde la trinchera donde se le requiera, es decir, de llegarse el momento podría analizar su participación en busca de la dirigencia estatal o municipal.

¿Cómo se visualiza en el interior del partido?

A pesar de las derrotas, de las malas decisiones y todo lo que ha pasado, creo que esto nos permite ver al futuro y creo que es el momento que sangre joven, sangre con ganas de hacer las cosas pero también con experiencia le aporten más de lo que ha logrado esta gran institución.

¿Ha sido complicado que se recobre la confianza en el PRI?

Sí ha sido difícil, pero te puedo contestar defendiendo férreamente los colores de nuestro partido que después del 2018, de esa gran derrota electoral, era muy difícil enfrentar a la gente porque nos cobraba colectivamente muchos errores que cometieron personas, no instituciones. Al final, quienes estamos pagando eso no es el partido sino los ciudadanos. Hoy puedo decir que Morena no tiene la misma fuerza, hay mucha gente decepcionada.

¿Va entonces en declive Morena?

Totalmente, no solo a título personal, la gente lo dice. Después de 3 años y medio, casi 4, de que gobierna Morena, yo no veo grandes cambios, creo que eso habla de muchas carencias.

¿Esto sería una oportunidad para el 2024?

No quisiera llamarlo como una oportunidad, creo que hoy más que nunca tenemos que estar a la altura de lo que exige nuestra sociedad, necesita gobiernos responsables y capaces.

¿Atinada la coalición con otros partidos?

Debemos construir una oposición responsable, no golpear por golpear. No se debe buscar una confrontación política. El pueblo no quiere ver a los políticos peleando, quiere verlos solucionando, dando opciones para que los problemas que existen sean solucionados. Hay oportunidad muy clara de que en el 2024 cambie la opción política que gobierna este país.

¿El PRI aprendió la lección?

Creo que sí y no nada más el PRI sino el pueblo en general, es esa madurez en nuestra democracia; tristemente llegamos a un momento de presión social muy grande.

¿Cómo está el PRI luego de una desbandada de grandes personalidades?

Quienes los abandonaron fue evidentemente por un tema personal, porque van por un beneficio para ellos. Fue más fácil abandonar los ideales de un partido. Quienes se han ido es porque no les importa lo que va a pasar mañana.

¿Cómo se encuentra el interior del PRI?

Yo he decidido seguir ayudando a mi partido, estoy convencido que es una institución muy fuerte el PRI, muy noble que fue instituido y creado en su momento, que tiene muy sólidas sus bases.

¿Sigue con la camiseta bien puesta?

Totalmente puesta, comprometido y viendo hacia adelante, construyendo hacia lo que, estoy seguro, será un futuro mucho mejor que hoy tenemos.

Su nombre se escucha para la dirigencia del partido, ¿podría ser?

Se ha escuchado mi nombre y me siento honrado de poder ser considerado como una de las opciones a dirigir mi partido en mi estado, nada me daría más orgullo y gusto que tener esa responsabilidad, por supuesto que me encantaría. De salir la convocatoria tendré que analizarla y si las condiciones se dan, estaría más que encantado de poder formar parte de este proceso con un solo objetivo, una fortaleza para el próximo proceso.

¿Convencido de que la unidad hará la diferencia?

Creo que el mayor indicador que nos dice que estamos vivos es el termómetro y estoy seguro de que vamos por el buen camino, seguimos trabajando con la gente, aun cuando no somos gobierno.

EL PERFIL

Bernardino Antelo Esper

-Militante y consejero del PRI

-Originario Los Mochis, Sinaloa

-Profesión Ingeniero Industrial por el Tecnológico de Los Mochis. Joven empresario y militante activo del PRI

-Experiencia Director de Didesol en Ahome, diputado federal (2015), director de Ceapas, director de Inapi (ambos en el gobierno de Quirino Ordaz Coppel), presidente de Jóvenes Canacintra (2011)