Tenía que revisar el contrato con puntos y comas: síndica procuradora

Los Mochis, Sinaloa.- Con puntos y comas tenía que revisar el contrato del crédito de los 40 millones de pesos entre el banco Banorte y el Ayuntamiento, manifestó la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, quien no acudió a la firma a las 11:00 horas de hoy porque se le avisó demasiado tarde.

"A las 10:41 de la mañana me mandan el oficio donde me tengo que presentar a las 11 a firmar. Ayer a las 3:50 de la tarde más o menos me mandaron el contrato, y lo que pasa es que yo llegué de Culiacán a las 8 de la noche y no tuve oportunidad de llegar y yo les les dije que no alcanzaba a ir y que además tenía un compromiso que atender. La verdad que es una falta de respeto y una irresponsabilidad no checar bien el contrato con mis abogados y mis asesores, bien, bien con puntos y comas", expuso.

Añadió que no entendió la llegada del alcalde con los medios de comunicación queriendo evidenciar algo que no hay.

Simple y sencillamente es algo que uno tiene que revisar con tiempo y no es un juego, menos si está comprometido el dinero de los ahomenses".

Asimismo, dijo que el 18 de octubre se dio el fallo con diez días naturales para firmar el contrato, por lo que todavía faltaban 5 días para llevar a cabo este proceso.

"No fue un acto de irresponsabilidad. Yo tenía que estar bien segura que era la mejor tasa que podíamos obtener, y esto no lo iba a conseguir en 20 minutos porque me hablaron 20 minutos antes de la firma. Respetando la investidura de cada uno de ellos (alcalde y tesorera) que estuvieron en mi oficina, les hice el espacio y les pedí la oportunidad de poder revisar el contrato", dijo.

Destacó que la tasa que les ofreció Banorte es muy buena, pues en el crédito a 12 meses, no pagarán más de 2 millones de pesos en intereses.