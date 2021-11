Tepeca, la colonia de Los Mochis que se estancó en el tiempo

Los Mochis, Sinaloa.- La colonia Tepeca de la ciudad de Los Mochis tiene algo en común con la mayoría de los asentamientos humanos: basura y lotes baldíos llenos de maleza que sirven de criaderos de moscos, lamentó Ana María Soto Castro, vecina del popular asentamiento.

Problemas

A pesar de ser una colonia antigua, tal parece que se quedó congelada en el tiempo, debido a que tiene muchos solares abandonados, así como la mayoría de sus calles aún de terracería, perros sin dueño y peor aún: en cada esquina basura acumulada.

Basta con dar a pie un recorrido para hundirse en el lodo o terminar con los zapatos llenos de tierra, pero de lo que sí es seguro es que mínimo un perro sí que te corretea.

La señora comentó que los días de lluvia es un martirio querer salir de la colonia, debido a que resulta casi imposible trasladarse a cualquier lado, ya que el agua se estanca por todos lados.

“Otro de los problemas es que personas que no son de la colonia se enfrentan a los perros, muchos de ellos no hacen nada, pero sí se llevan un buen susto. Quienes vivimos aquí en la Tepeca, todo el tiempo nos enfrentamos al problema de la basura, de los lotes baldíos llenos de maleza que a su vez son criaderos de moscos”, resaltó.

Con suma preocupación, la señora Ana María Soto dijo que la basura y los lotes baldíos llenos de maleza son prácticamente ignorados por las autoridades anteriores debido a que todo el tiempo se generan malos olores ya que en las bolsas echan desechos de comidas y se pudren.

Respecto a la maleza, esa genera mucho mosco y como consecuencia puede haber dengue.

Mucha gente agarra los solares baldíos de basureros, lo que da mal aspecto al lugar, aparte de convertirlos en criaderos de todo tipo de alimañas.

“Esta problemática no es nueva, por años la hemos sufrido. Si nos quejamos, es como si no pasará nada, debido a que no hay respuesta por parte de nadie, es como hablarle a la pared, como dijera mi amá.”

El drenaje y las matas crecidas son un gran problema para los habitantes de la colonia Tepeca, lo que las convierten en serio peligro para las familias.

