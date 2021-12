Tercer Informe de Gobierno de AMLO decepciona a los empresarios de Sinaloa: Canaco Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Como “una mañanera de tardeada”, calificó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Los Mochis, Marco Vinicio Ibarra, el Tercer Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El empresario mochitense dijo que este informe fue el mismo discurso que se ha escuchado durante los tres años de Gobierno de López Obrador. “Repite lo mismo, le echa la culpa a los de atrás, presume de las remesas de los mexicanos que están en Estados Unidos cuando nos debería dar vergüenza que se vayan a buscar mejores oportunidades por no encontrar una vida digna aquí en México”.

Si bien es cierto, agregó, la economía macroeconómica, es decir, las grandes empresas, se han controlado muy bien, no hay ningún problema, pero las micro y medianas empresas presentan serios problemas para mantenerse a flote.

“Tenemos 7 por ciento de inflación, la canasta básica ha estado subiendo constantemente, los insumos suben y no se ha detenido nada en ese movimiento de aumentos. Va a haber un aumento en el salario mínimo del 22 por ciento, el permanente se va a desaparecer porque no hay nada más que hacer que reactivar la economía para poder cubrir ese vacío y que la gente tenga el poder adquisitivo, entonces, realmente no andamos bien”.

El Tercer Informe, dijo el líder de Comercio, fue más discurso que verdades, “desafortunadamente, es lo mismo desde hace tres años”.

Mensaje de dar pena

En el mismo tenor, el presidente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, José de Jesús Ramos Ortiz, dijo que la mención que hizo el presidente de las remesas durante su tercer informe es de dar pena. “Es una pena el crecimiento de las remesas que mandan nuestros compatriotas que tuvieron que irse y abandonar su país por la falta de oportunidades reales para ellos, y que estas crezcan de manera exponencial es porque denota, claramente, que seguimos sin oportunidades para ellos en el país, a pesar de la Cuarta Transformación”.

El representante de Coparmex Los Mochis insistió en que la única manera real de disminuir la pobreza es generando las condiciones económicas necesarias para que existan empleos bien remunerados, “es una tarea no sencilla, pero tampoco imposible, y debemos de estar en línea, tanto el Gobierno como los empresarios y los trabajadores para poder lograrlo, pero si todos los días se polariza el país, dividiéndolo, así jamás”, agregó.

Ramos Ortiz se dijo de acuerdo con la expresión del presidente sobre la recuperación económica en México, pero aclaró que esta recuperación es natural tras la reapertura económica después de la pandemia y dejó claro que el Gobierno no coadyuvó para ello.

“Si hubieran seguido las recomendaciones que en múltiples ocasiones se les dijo de apoyar las microempresas y, con ello, los empleos, hoy tuviéramos una recuperación económica más amplia y, sobre todo, los mexicanos no hubiéramos padecido la crisis que vivimos en la pandemia”.

Dijo que al presidente López Obrador le faltaron muchas cosas en el tercer informe de Gobierno, “desde la precaución de no hacer una reunión masiva de más de 250 mil personas en plena pandemia, hasta decir que la seguridad pública en el país va mejorando, cuando las cifras hablan y queda muy claro que la estrategia no es la correcta, dice que esta se atacará acabando con la pobreza, pero las cifras del Coneval nos dicen que en estos tres años de Gobierno los pobres han aumentado considerablemente, ¿entonces? Nos parece que ya basta de seguir culpando a los Gobiernos anteriores de la incapacidad manifiesta de la Administración actual para sacar al país adelante”.

¡Ya basta!

Con un tajante “ya basta”, el presidente de Coparmex Los Mochis pidió al Gobierno ser realista y aceptar que no se está gobernando bien. “Nuestro presidente vive en un país como Alicia en el país de las maravillas, ¡ya basta! Seamos realistas y aceptemos lo que no se ha hecho bien, y aboquémonos todos a corregirlo. Quedan todavía tres años, podemos recomponer el camino, pero falta voluntad. Basta de conservadores y de neoliberales, todos queremos un México mejor para nosotros y nuestras familias, luchemos por ello”.

Asimismo, Guillermo Gastélum Bon Bustamante, presidente del Centro Empresarial de Sinaloa, dijo que durante los tres años de Gobierno ha hecho falta un verdadero apoyo a las pequeñas y medianas (Pymes y Mipymes), las cuales, agregó, son un engrane muy importante en la economía, no solo en la entidad, sino de todo el país.

“A pesar de que se ha ido recuperando, muy lentamente, la economía en Sinaloa no ha llegado a los niveles que teníamos antes de la crisis por la pandemia, porque va recuperándose poco a poco, pero no al ritmo que se requiere”, agregó.

El presidente de Coparmex Culiacán dijo que el país no está bien económicamente, puesto que los primeros tres años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejan mucho qué desear, sobre todo en materia de combate a la corrupción y seguridad. “Un informe más de discurso y de palabra que de contenido real”.