Termina la primera etapa de vacunación contra Covid-19 en mayores de 40 años en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Este lunes concluyó de manera satisfactoria la aplicación de la primera dosis de vacuna contra el Covid-19 en las personas de entre 40 a 49 años de edad con domicilio en Los Mochis.

De acuerdo a la Secretaría de Bienestar, esta campaña se realizó en tres centros de vacunación: en el Polideportivo Centenario, la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez y, por primera vez, en la Plaza Sendero.

En esta etapa se aplicaron 29 mil 936 primeras dosis de la vacuna AstraZeneca, mientras que anteriormente se aplicaron 18 mil 891 dosis en la zona rural a los adultos del mismo rango de edad.

Piden vacunarse

Al respecto, Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal, reconoció la importancia de la aplicación de este biológico; sin embargo, dijo que es necesario que en este tema no se baje la guardia, pues aun cuando la persona esté vacunada, no es certero al 100 por ciento que no vaya a contagiarse.

“Aunque estén vacunadas he sido muy enfático, independientemente del número de personas que estén infectadas o casos activos en los municipios o estados, independientemente si estamos vacunados o no, si tenemos factores de riesgo para la enfermedad, debemos de cuidarnos como si fueran las primeras semanas de la aparición del virus.”

Sin bajar la guardia

En ese sentido, el funcionario municipal recordó que es importante que se lleven al pie de letra los protocolos sanitarios que se han dado a conocer desde el día uno de la contingencia sanitaria por esta enfermedad.

“Tenemos que mantener todas las medidas, una sana distancia de más de un metro y medio, evitar aglomeraciones. El promedio de protección de las vacunas es del 90 por ciento, digamos que el 10 por ciento de las personas que se vacunaron pueden llegar a presentar la enfermedad”, enfatizó.

Espinoza Valverde señaló que es importante tomar en cuenta el comportamiento de la pandemia en esta enfermedad, pues actualmente se ve un incremento muy acelerado de contagios.

“Se está viendo que a pesar de contar con una dosis o el esquema completo de vacunación, hay personas contagiadas del virus y esto se debe a que dejaron de usar el cubrebocas y relajaron las medidas en la vía pública, y las consecuencias son lamentables.”

