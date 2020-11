Termina manifestación de mujer policía en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Después de haber permanecido más de un día en una manifestación que buscaba esclarecer su situación laboral, la policía de El Fuerte, Elizabeth Núñez Huerta, se retiró junto con sus hijos de la manifestación que mantenía en el palacio municipal, esto, luego de haber acordado su retiro voluntario con funcionarios del Ayuntamiento de El Fuerte.

"Acabamos de levantarnos gracias a Dios, ya llegamos a un acuerdo el secretario (Leonel Vea Gámez) y yo", indicó Núñez Huerta.

También puntualizó la agente que la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal presidida por Martiniano Vicente Beltrán sesionará el próximo 3 de diciembre y deliberará su situación laboral, esto como un órgano colegiado autónomo.

Si bien es cierto, el Secretario de la Comuna no interviene en las decisiones de la Comisión, hizo la recomendación para que se tratara el tema a la brevedad ya que de esa resolución dependía el sustento de la familia de la agente, acto que reconoció la propia Elizabeth Núñez.

Martiniano Vicente Beltrán informó que ante cualquier resolución obtenida por la Comisión de Honor en la próxima sesión, se notificará al área de Recursos Humanos del Ayuntamiento para que proceda conforme a lo deliberado.

La agente se dijo satisfecha por el acuerdo que se había tenido con el secretario Leonel Vea en su acercamiento.

"Vino el secretario y se puso en la mejor disposición él conmigo, me dijo que si tenía los documentos médicos donde se específica que yo no puedo trabajar que los presentara, me dijo: claro que te apoyamos porque fue un accidente laboral... Ahorita vaya y descanse con sus hijos y el 3 de diciembre nos vemos para ayudarle", indicó la agente Núñez, quién se retiró de la manifestación que mantenía acompañada de sus hijos.