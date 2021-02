Terminan el contrato de instructor de gimnasio en la Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que se diera a conocer la sindicalización del instructor de gimnasio, Mauro Gerónimo Heredia Zepeda, como responsable de la Norma 35 dentro de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), este viernes será el último día que esta persona labore en la paramunicipal.

Así lo dio a conocer Julián Gutiérrez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta, quien dijo que hasta el momento no se le han dado los detalles sobre este despido.

Aclaró que esta persona estaba a prueba un mes, tiempo que se vence esta misma semana.

Determinación

“Ayer (martes), el gerente le dio las gracias, estaba a prueba de un mes, y el viernes se vence el mes de prueba, pues ya le dijo que trabajará nada más hasta el viernes; lo despidieron, pues. No sé los motivos, a mí nada más me dijeron que le iban a dar las gracias. Fue conmigo el muchacho y me dijo que la gerencia ya le había comentado, estaba a prueba todavía. En nuestro contrato dice que primero es estar a prueba un mes y la empresa decide si te quedas o no, y pues ya le avisaron que sólo se presentara hasta el viernes”, comentó.

Plaza del sindicato

Sin embargo, aclaró que aun cuando Heredia Zepeda no se quedará en este puesto, la plaza sindical que se creó por orden de “alguien de Palacio”, exclusivamente para él, ya le pertenece al sindicato.

“Necesitamos ver qué va a pasar con esta plaza de la Norma 35. En este caso ya no va a estar la persona que iba a estar. Necesitamos ver qué va a decir la empresa, si la vamos a negociar, porque yo ya la deposité en la Junta de Conciliación. La plaza es del sindicato. Si está o no esta persona, la plaza de la Norma 35 ya es del sindicato”.

Cabe mencionar que actualmente está disponible la plaza que hasta hace unos meses la ocupaba un doctor, el cual falleció y todavía no se ha contratado a nadie.

“Tenemos libre la plaza del doctor porque no tenemos a nadie, hijos de trabajadores que sean doctores; más bien si hay algunos, pero ya tienen su plaza en el Issste o en el IMSS y no les conviene venirse para acá. Supuestamente algunos se van a recibir hasta el año que entra o a finales de este año, mientras está vacante y necesitamos ver qué va a pasar con esta plaza”, indicó.

Cuestionado si Heredia Zepeda podría ocupar la plaza de doctor, el líder sindical aclaró que esto no está contemplado, dado que la contratación de esta persona que ya se dio de baja fue contratado por interés de las autoridades municipales, no por propuesta del sindicato.

“Si ellos (autoridades) iban a contratar a alguien para la plaza de la Norma 35, ellos tenían que crear una nueva plaza para que no afectara a los trabajadores. Como es de nueva creación no afecta. Si yo le hubiera dicho que no quería a esa persona, pues no nos dan la plaza, son negociaciones.”

Para entender...

Sindicalizan en Japama a instructor de gimnasio por “orden de arriba”

Por petición de “alguien del Ayuntamiento”, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Japama basificó hace cerca de 15 días a Mauro Gerónimo Heredia Zepeda, instructor personal de Diana Rubio Viesca, actual gerente de Administración de la paramunicipal.

Esta información fue confirmada por Julián Gutiérrez, secretario general del Sindicato, quien especificó que esta persona fue contratada como encargado de la Norma 35 que tiene como objetivo el vigilar la condición física de los trabajadores.