Terreno del nuevo relleno sanitario en Ahome tiene denuncia ante Profepa

Los Mochis, Sinaloa.- Por no contar con ningún permiso ante el municipio, el estado o la federación para los trabajos de limpieza y preparación de un terreno de gran magnitud en el que se pretende habilitar un nuevo relleno sanitario en Ahome, se abrió una carpeta de investigación ante la Profepa.

Así lo confirmó Angelina Valenzuela Benites, síndica procuradora, quien especificó que este tema es una asunto delicado porque es una denuncia federal.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Expediente abierto

“Hasta donde nosotros como Sindicatura de Procuración investigamos y dicho por el propio responsable de Desarrollo Urbano y Medio Ambiental, nunca se dio un permiso para los trabajos de limpieza en ese terreno. Nosotros al considerar que esto es una afectación al medio ambiente procedimos a llevar el caso hasta la Profepa, en las oficinas de la Ciudad de México, donde efectivamente tampoco se tiene un permiso”, explicó.

En ese sentido, indicó que Profepa ya lleva a cabo un proceso y, en tanto no se resuelva, no se puede ejecutar una obra de esa magnitud como la que pretende echar a andar OP Ecología, quien hace algunos días presumió que dichas instalaciones estarían listas a más tardar en el mes de marzo del próximo año.

“Hasta donde sabemos no cuentan con el Impacto Ambiental ni los demás permisos, aunque yo creo que los municipales ya los debieron haber sacado, pero en el momento en que se hizo la denuncia no contaban con tales. Sin embargo, la responsabilidad del destino final de los residuos están diciendo que es del municipio, por eso no puedo dar muchos detalles, porque aún no me han llegado los oficios informándome que ya pidieron la autorización”, destacó.

Contradicen al alcalde

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en el Cabildo de Ahome, Raúl Cota Murillo, contradijo las declaraciones dadas recientemente por el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno en torno a que de manera personal está muy contento con la llegada y el servicio que brinda OP Ecología.

“Creo que las decisiones que ha tomado el alcalde en torno al tema de la basura son equivocadas pues se viene generando una percepción y un déficit de la recolección de basura. Él (alcalde) dice que está muy satisfecho con el servicio y creo que está obligado a escuchar a la ciudadanía. Sería interesante que ahora que están de moda las consultas ciudadanas hiciera una para saber si realmente están contentos con el servicio. Lo que vemos es que el alcalde está provocando un deterioro y un problema social muy grave.”

El edil comentó que lo que ellos pronostican es que en los próximos días, en las siguientes semanas, el problema de la basura crezca y, entonces sí, tener a toda la ciudadanía molesta.

“Vienen consecuencias muy duras, muy fuertes si no se toma una decisión final con respecto a este tema. Yo creo que al alcalde le afectó los días que estuvo ausente, no ha visto con claridad qué es lo que su municipio está exigiendo, que es un buen servicio de recolección de basura”, enfatizó.

Por último, Cota Murillo hizo un llamado al funcionario municipal para que sea más responsable y no actúe por capricho porque pudiera haber consecuencias.

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Los Mochis, Noticias Sinaloa

Para entender...

Sale a la luz pública la limpieza de un terreno

Hace algunos meses, EL DEBATE dio a conocer los trabajos de limpieza realizados en un terreno ubicado en las inmediaciones de la zona de Choacahui, perteneciente a la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, en donde OP Ecología pretende construir un relleno sanitario.

En ese momento se informó sobre la presencia de camiones recolectores de basura rotulados con los logos de la administración municipal y de la misma empresa.

Como parte de la investigación se determinó que ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente no existía ante el municipio una solicitud de permiso para los trabajos de limpieza realizados en el predio.

También te puede interesar:

Piden que Billy Chapman dé la cara para enfrentar el problema de PASA y OP Ecología

OP Ecología tiene que ajustarse a nuestros horarios en el relleno sanitario en Ahome: PASA

Yo no necesito acercarme con PASA: César Guevara, representante de OP Ecología en Ahome