Textear al conducir es el principal factor de choques, dice Tránsito

Los Mochis, Sinaloa.- Conducir hablando por teléfono ya pasó a otro término: ahora los conductores se distraen completamente del camino texteando a través del celular, lo que provoca diversos choques en el municipio, indicó el director de Tránsito Municipal, Javier López Tostado.

Indicó que por esto se intensificarán los operativos y se aplicarán infracciones directas al conductor en caso de captarlo con el celular en mano.

Ya no hay campañas de concientización. Hubo un tiempo que se dijo que se iba a sancionar, ahora será directamente la sanción, la sanción va aproximadamente entre 300 a 800 pesos”.

Agregó que los incidentes se registran más los fines de semana entre viernes a domingo y es en las mañanas y noches cuando los “amanecidos” provocan accidentes viales donde el alcohol puede cobrar vidas.

“Las principales causas de los accidentes es ir texteando por celular, el alcohol, no ceder el paso, no respetar la luz roja del semáforo y choque por alcance. Hemos notado que los involucrados van mensajeando por teléfono. Es más peligroso ir mensajeando que ir llamando”, señaló.

16 de enero. Una conductora no cedió el paso en la colonia Centro y terminó impactándose contra otro vehículo. Foto: EL DEBATE

Accidentes

De acuerdo a cifras de la dirección de Tránsito Municipal, en el 2019 hubo una disminución de accidentes viales en un 20.61 %: en 2018 se tuvo un total de 490, y 389 en 2019. En los que el principal factor fue choque, con 349 incidentes en el 2019, seguido por salida de camino, con 27, y atropellamiento, con 24.

A comparación del año 2018, en 2019 se redujeron los incidentes en choque contra objeto fijo con un -40 %. En el 2018 se registraron 20 hechos y en el 2019 ocurrieron 12.

En diciembre del año 2019 se tuvo un incremento del 7.5 % en los accidentes en comparación con el año anterior en los que se registraron 40 accidentes y en el siguiente, 43 hechos. En este año, al menos se presenta uno diario.

De los accidentes ocurridos en el 2019 se tuvo un total de 553 lesionados, así como 37 muertos, un incremento del 23. 33 % en comparación del año anterior en donde se tuvieron 30.

De estos hechos no hubo ningún detenido, sin embargo, hubo 601 unidades detenidas o llevadas al corralón.

18 de enero. Ayer un auto se impactó contra una camioneta y una vivienda, derribó un poste, maceteros y árboles. Foto: EL DEBATE

Intensificarán operativos

Ante esto, el director de Tránsito Municipal, Javier López Tostado, indicó que se intensificarán los operativos en todo el municipio para impedir accidentes viales de cualquier tipo.

“Vamos a intensificar los operativos, no queremos que se nos aumenten los accidentes vehiculares de cualquier tipo. Las campañas de concientización ya acabaron y ahora será infracción directa a quien viole cualquier norma de tránsito”.

Señaló que muchas veces las prisas de las personas por llegar rápido a su destino omiten respetar las indicaciones viales, por lo que provocan choques en los que muchas veces es daño total en el vehículo.

Por esto, los agentes de Tránsito Municipal se han colocado en puntos clave de la ciudad, como lo son en las zonas con escuelas o con construcciones, para evitar que el conductor pueda distraerse del camino y provoque algún incidente.

Indicó que una de las causas de accidentes en el municipio es que los automovilistas no hacen un alto completo en las zonas indicadas, sino un semialto, lo que provoca que no tomen la debida precaución y sean impactados por otro vehículo.

“Trataremos de concientizar a todos, habrá una campaña de ciclistas, que respeten tanto al ciclista, al motociclista como al peatón, que no se ande atravesando por las calles, debe irse por las esquinas; no hay tolerancia para nadie”.

Agregó que también se interpondrán multas a los ciclistas que no respeten los pasos vehiculares o que transiten por lugares no aptos.

“Al ciclista primeramente se le va a llamar la atención. Si se le llega a sorprender en la infracción se le va a sancionar. El problema no será tanto la sanción, sino lo que cuesta. La sanción es igual como para el automovilista, se les hace la boleta y se le recoge la unidad en garantía”, indicó.

López Tostado exhortó a la ciudadanía a respetar el reglamento de tránsito y a ayudar a impedir que las cifras de accidentes viales incrementen.

“Que hagan conciencia que ellos también deben apoyar, no nomás nos lo deben dejar a nosotros para evitar los accidentes, ellos mismos deben actuar para impedir estos accidentes, ellos mismos deben hacer conciencia”.

Reconocen que no hay cultura vial en Los Mochis

A pesar de que desde hace varias administraciones se ha trabajado en mejorar las condiciones de tránsito con la instalación de semáforos peatonales, habilitación de carriles preferenciales para ciclistas y peatones, la realidad es que aún prevalece la falta de cultura vial en Los Mochis.

Solángel Sedano Fierro dijo que esto es un grave problema, pues no sólo va en contra de la nueva política de movilidad, sino también la ciudadanía se pone en riesgo al no obedecer las señaléticas.

“Desafortunadamente no existe una cultura vial, y no es que se ejecute o no una ley en ese sentido, sino recordemos que la tarea de respeto es de todos, viene desde casa, de la escuela. La ciudadanía tiene que poner de su parte, pues hablar de civismo implica mucho”.

Foto: EL DEBATE

En ese sentido, dijo que el centro de la ciudad es un referente de que es poco el interés que se pone en el respeto de las señales viales, como algo tan simple que es el semáforo peatonal.

“El primer cuadro de la ciudad es un referente. Nosotros vemos que existen semáforos peatonales y la gente se los brinca, no los respeta, no le importa que los carros se atraviesen y que se pongan en peligro, es por eso que nosotros queremos hacer la invitación a que sean más respetuosos con este tema”.

Señaló que proyectan el reforzamiento de educación vial, incluso podrían hacerse modificaciones a la Ley de Tránsito en este sentido.

“Es un trabajo continuo en donde participa la ciudadanía, pero también cada una de las áreas, como Vialidad; es una vinculación la que debemos tener. Necesitamos meter en cintura algunas cosas”.