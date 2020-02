Tiempo de cuaresma, época de reflexión: Iglesia Católica

Los Mochis, Sinaloa.- Con la imposición de Ceniza inicia la cuaresma que es un tiempo de reflexión en el cual se debe pensar en el prójimo y en nuestras actitudes con los demás, indicó el monseñor Luis Manuel López Salazar.

Indicó que en este tiempo el ayuno es muy importante; significa que se debe pensar en el otro ser humano y en nuestras acciones durante nuestra vida.

Agregó que el no comer carne es una privación que indica dar el alimento al otro que le hace falta y dejar de criticar al hermano/hermana.

Foto: EL DEBATE

“Con la imposición de ceniza, debemos de reconocernos que somos barro, que somos hechura de Dios, y esa realidad humana nos hace descubrir que necesitamos siempre de la mano de Dios, que necesitamos siempre el abrazo y la sabiduría de Dios, hay que reconocer nuestro barro, no somos divinos, no debemos adjudicarnos un ropaje que no nos pertenece, el creernos de Dios”, señaló.

Foto: EL DEBATE

Son cientos de católicos los que acuden a las iglesias a imponerse la ceniza.

“La ceniza es la que nos hace descubrir esa realidad, somos pequeños, somos indefensos, somos debiles, no somos nada sin Dios, al imponernos la ceniza nos dicen ‘polvo eres y en polvo te convertirás’”, agregó monseñor Luis Manuel López Salazar.