Tienda tradicional de María Dolores sobrevive a 60 años en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- María Dolores, de 82 años de edad y 60 de comerciante, en la ciudad de Los Mochis, asegura que en los últimos años las ventas han ido a baja, no porque la gente no tenga dinero, sino que se olvidan de los locatarios del mercado tradicional, y se van a las plazas comerciales a los lugares de lujo, ya que la gente por naturaleza es vanidosa y no les gusta que los vean en el mercado.

“Claro que tengo miedo de contagiarme, pero tengo que salir a trabajar, sobre todo en estos tiempos que las ventas han bajado”, subrayó.

María Dolores Quezada es originaria de esta ciudad de Los Mochis y comerciante por seis décadas, actividad que le ha dado para mantener a su familia.

“En este Mercado Municipal, creo que soy la comerciante con más tiempo. Vendo un poco de todo, como juguetes tradicionales de madera, como baleros, yoyos, carritos, entre otras cosas, además vendo ropa, disfraces, jaulas para aves, nacimientos y muchas cosas más”, te saltó.

Se van a las plazas

Doña María Dolores lamentó que la gente sea muy vanidosa para comprar, ya que prefieren irse a las plazas comerciales en donde les ofrecen los productos más caros y ni siquiera regatean al momento de pagar.

“Cuando llegan a venir piden descuento, no es malo, pero a pesar de que damos los productos más baratos piden una rebaja y cuando van a las plazas comerciales pagan lo que ahí dice sin decir nada”, subrayó.

Pudo sacar adelante a sus hijos

La señora María Dolores dijo que tuvo 10 hijos, de los cuales solo le sobreviven 9, pero que a todos ellos pudo darles alimento, vestido y estudios; sin embargo, los tiempos han cambiado, ahora los matrimonios solamente tienen dos o tres hijos y no pueden mantenerlos, sobre todo cuando el padre es flojo y no busca trabajo para mantener a su familia.

“Este es un negocio familiar, de aquí sacamos para el sustento diario, pero en estos últimos años, la verdad está muy complicada la situación, pues son dos cosas por lo que el mercado y los locales están a la baja, primero porque ya no le gusta a la gente venir a estos lugares porque les gana la vanidad y en segundo lugar por el problema del Covid-19, prefieren estar en casa”, subrayó.