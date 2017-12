Toby deja su oficio de zapatero

Los Mochis, Sinaloa.- Saúl Tobías Blanco es zapatero desde hace 51 años. Domina con maestría este oficio y sabe cómo hacer que un calzado luzca como nuevo aun cuando ya tiene algunos ayeres.

Con su experiencia, sus manos hacen magia e igual que un sastre o una modista dejan impecable una vestimenta para el cuerpo de su dueño, él logra que un zapato vista a la perfección el pie y la pantorrilla del cliente.

Sin embargo, con todo ese conocimiento y más de medio siglo en una actividad que, afirma con orgullo, le ha dado para salir adelante y mantener de una manera honrada a su familia, el fundador de Servi Calzado Toby, el señor Saúl Tobías, dice adiós, se jubila de esta actividad para iniciar una nueva etapa en su vida: la de disfrutar más de los suyos.

SUS INICIOS

Toby, como lo conocen sus clientes y amigos, desde niño aprendió el oficio del zapatero más cercano que pudo haber tenido: su papá, don Adolfo Tobías Zepeda, en su natal San Blas, El Fuerte, de donde una vez que pensó en establecerse se trasladó a Los Mochis para fundar su negocio el 11 de octubre de 1966.

A pesar de que en aquellos años la calle Serdán era la última pavimentada de Mochis y le decían que mejor se trasladara al “centro” porque donde se encontraba (Serdán y Vicente Guerrero) estaba “muy lejos”, poco a poco la ciudad fue creciendo y la mancha urbana terminó por arroparlo.

Además, su profesionalismo comenzó a ser conocido y producto de este era buscado por muchas personas para que les arreglara sus zapatos, tanto, que cuenta que en los años de 1980 reparaba hasta 20 pares de suelas a la semana y 100 pares de tapitas en ese mismo lapso.

Hoy, la situación ha cambiado, reconoce, no le llegan ni 20 pares de suelas en seis meses, y de tapitas menos.

“Antes los zapatos eran buenos y se les cambiaba la suela una y otra vez; ahora ya no duran, se descomponen de arriba, están hechos para que se acaben usándolos, no para guardarlos”.

SU ÚLTIMO DÍA

Toby está casado desde 1968 con la jalisciense María Asunción Cueva González, quien por aquella época estudiaba en la desaparecida Academia Webster y a quien el destino le tenía deparada una hermosa sorpresa al pasar por la banqueta del negocio y ver a Tobías trabajar, pues se enamoraron. Hoy cuentan con tres hijos: Aída, Saúl y Ricardo, quienes les han dado la alegría de ocho nietos y un bisnieto.

Por ellos y porque quiere irse como un grande, cuando todavía la clientela lo busca porque puede arreglarle su calzado, es que cerrará las puertas de su negocio el 30 de diciembre de este año.

“Me quiero ir ahora que todavía puedo arreglar zapatos y que la gente me busca porque puedo hacerlo; no quiero irme cuando ya no pueda repararlos y que la gente ya no venga conmigo”.