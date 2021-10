Toca al próximo gobierno realizar la Feria del Libro Los Mochis: Papik Ramírez

Los Mochis, Sinaloa.- La tradicional Feria del Libro Los Mochis 2021 esta vez quedará pendiente de realizar por el próximo gobierno que encabeza Rubén Rocha Moya, dio a conocer Papik Ramírez Bernal, actual director general del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC).

Ante esta situación justificó que es la primera vez en la historia del estado en que la administración de un gobernador va a terminar antes del año fiscal, el 31 de octubre.

“Y ante este escenario inédito, lo que intentamos a través de ISIC es adelantar la agenda para que no estuvieran en riesgo las actividades que se llevan a cabo en los meses de noviembre y diciembre, no solo las de origen institucional como esta Feria del Libro y el Festival de Rock, y otras actividades de la agenda publica generada por la comunidad artística como el Festival de Títeres que organiza la UAS, y el Encuentro de Duetos, que desafortunadamente no pudimos contar con el recurso necesario para adelantarlo”.

Eso hubiera significado, dijo, que hubieran tenido que contar, derogar y comprobar el recurso, lo que representaba hacerlo en septiembre porque no había condiciones al no contar con el recurso anticipado, argumentó el director del ISIC.

Agregó que cerrarán sin deudas y sin ningún compromiso que no se haya podido cumplir.

Aclaró que en el acto de entrega-recepción dejó constancia con la comisión de transición informal y formal, por escrito, y van a dejar en claro que los compromisos son de la segunda parte de la agenda, queda constancia que es urgente que reúnan el recurso necesario para que de manera tradicional se lleven a cabo.

Expuso que el programa artístico lo van a dejar elaborado.

“De acuerdo con la ley tenemos que devengar y justificar y no nos iba alcanzar el tiempo. En el presupuesto de egresos no se contempló porque al 31 octubre tenemos que cerrar los compromiso financieros, administrativos, institucionales y demás para que la nueva administración empiece de ceros y sin ataduras”.

Dijo además tener confianza en que sí se realizará la Feria del Libro de Los Mochis porque el gobierno electo ha dicho en muchas ocasiones que le interesa la política cultural en su gobierno y lo ha demostrado cuando fue rector de la UAS. También aclaró que no es obligación de la próxima administración llevar la programación sugerida de los artistas y escritores nacionales y estatales y la jornada de 13 Habitaciones.

El presupuesto para este año para la Feria del Libro es de un millón 300 mil pesos, incluido el Premio Nacional Letras de Sinaloa.

“En el acto de entrega-recepción vamos a dejar muy en claro que esos compromisos son de la próxima administración, por no corresponder a esta administración”.

Obras por entregar

Ramírez Bernal dijo además que están por entregar el Archivo Público Municipal de Ahome, que es el último de los 16 que estaban determinados y ordenados.

El último es Ahome porque se tardaron en entregar el espacio que habremos de rehabilitar, pero estamos a una semana de poderlo entregar para que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel haya entregado los 16 intervenidos y los de Culiacán y Mazatlán.

Es un espacio del propio edificio del Ayuntamiento de Ahome, una sala suficientemente grande para albergar el archivo. La inversión total en los archivos municipales fue de 13 millones 300 mil pesos, de los cuales 6 fueron donados por la Fundación Coppel.

Obras pendientes

Papik Ramírez Bernal, director del ISIC, dio a conocer que en esta administración quedaron varios pendientes: por ejemplo, al mover la Biblioteca Pública Gilberto Owen del antiguo Casino Cultural quedó con la necesidad de una intervención grande, están los últimos pisos.

El Centro Cultural Genaro Estrada, con 46 años, necesita una inversión fuerte para ponerlo a la vanguardia.

Está pendiente solicitar la mudanza de Codesin-Implan en Mazatlán para que dejen libre al Museo de Arte de Mazatlán.