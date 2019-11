"Todavía hay vida; hoy superé el cáncer"

Los Mochis, Sinaloa.- “Tienes cáncer de mama”, fueron unas palabras muy dolorosas que le cambiaron la vida a Aracely Laureán Valenzuela y que hoy ha superado el cáncer de mama con éxito.

Fue el día de ayer cuando Laureán Valenzuela pudo por fin tocar las campanas de “la esperanza” en el Hospital Ginecopediátrico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y celebrar junto con su familia este gran logro.

¿Cómo fue que le detectaron el cáncer de mama?

Fue en el año 2015 cuando me diagnosticaron cáncer de mama, duré tres años con tratamiento y me volvió al pulmón hace un año; yo siempre había acudido a mis estudios y me encontraron algo ahí, fue algo devastador porque en cuanto te dicen cáncer ya es sinónimo de morir.

¿Cómo fue el proceso de quimioterapias?

Fue duro pero echándole ganas todo salió adelante; fueron cuarenta quimioterapias las que me dieron; nunca, siempre estuve bien, la que sigue, y la que sigue; nunca perdí la esperanza gracias a los doctores, a Dios y a mi familia.

El cáncer es tanto doloroso para el paciente cómo la familia, ¿alguna vez sintió que se quería rendir?

Nunca, siempre estaba positiva ante todo lo que estaba en frente, siempre luchando por salir adelante, por vivir. Mi familia siempre me apoyo en todo y estuvieron siempre al pie del cañón junto conmigo gracias a Dios hoy puedo decir que superé al cáncer de mama.

Aracely tocó las campanas de la sanación. Foto: EL DEBATE

¿Qué le diría a los pacientes que apenas van sabiendo que tienen cáncer de mama?

Que no se rindan, que no pierdan la esperanza, siempre hay vida y que le echen ganas en todo. El camino es difícil pero siempre hay que luchar por la vida, por el amor a nuestra familia y por todo lo maravilloso que es la vida que tenemos en

frente.

¿Cuál es la recomendación a todas las mujeres?

Que acudan al médico a checarse siempre, que no dejen todo para lo último, uno nunca sabe cuándo se pueda presentar una enfermedad como esta; a veces decimos que a nosotros nunca nos pasará, pero nunca se sabe. Deben checarse y nunca dejar de autoexplorarse.