¡Todo un espectáculo! Avistamiento de ballena atrae visitantes a Topolobampo, Sinaloa (VIDEO)

Los Mochis, Sinaloa.- Desde el pasado domingo 1 de mayo, el avistamiento de una ballena jorobada en la bahía de Topolobampo ha despertado el interés de los visitantes que quieren apreciar de cerca al bello animal.

Abel Apodaca, prestador de Servicios Turísticos de la cooperativa Playa Las Coopas, comentó que al ballenato ya se le ha visto por 4 días en la bahía.

"Se vio el domingo de la semana pasada, el lunes y el día miércoles, y ayer viernes. La ballena anda en la bahía probablemente comiendo sardina o cualquier otro tipo de cardumen que ande aquí mismo".

Mencionó que no es muy común que entren a la bahía las ballenas, pues la temperatura y profundidad del agua no es la adecuada para ello. "Pero ya van cuatro años consecutivos, que cada año han estado entrando ballenas".

Expuso que con esta sorpresiva visita también ha aumentado el paseo en lanchas hasta un 50 por ciento.

"Hemos tenido comunicación con personas de Ciudad Obregón, de Navojoa, hasta de Culiacán nos han estado contactando para ver si hay probabilidades de venir a ver la ballena, pero sucede que no es muy seguro que puedan verla porque podemos o no encontrarla".

Dijo que cuando la ballena se ve por la mañana en la bahía, se avisa a las personas de Los Mochis por la cercanía, y muchos acuden para verla. "Si se ve en la mañana puede que esté aquí unas tres o cuatro horas y es cuando la gente viene y aprovecha para verla".

Agregó que el domingo, cuando se vio por primera vez al mamífero marino, había visitantes de Guadalajara, quienes tuvieron la suerte de observarla. "Les tocó la suerte de ver a la ballena, la gente quedó emocionadísima".

Abel Apodaca añadió que las ballenas son de agua fría, entran por el Golfo de California cuando entra el frío. "Ya cuando baja el agua helada se regresan, no creo que le falte mucho a la ballena aquí en la bahía, esperemos que dure muchos días más".

Comentó que no saben cuánto puede llegar a medir este animal, pero que fácilmente puede medir diez metros.

"Está muy bonita. Es una ballena jorobada, no es una ballena adulta porque me ha tocado andar pescando en alta mar y me ha tocado ver ballenas muy grandes. A lo mejor es una hembra, desconocemos".

Abel Apodaca | Foto: Javier Padilla

Por otra parte, en cuanto al delfín Pechocho, comentó que por el momento sigue cancelado el paseo a la ensenada del Pechocho, después de las heridas que sufrió, y que probablemente sea hasta mediados de junio cuando se reaperture este paseo.

"Ha tenido afectación en los pasos porque la mayoría de la gente acude a conocer al Pechocho, pero aquí hemos estado metiendo otro tipo de viajes que tenemos también, que casi no se usan, pero a falta del Pechocho hemos estado promocionándolos para hacer más viajes".

Expuso que debido a esto los paseos disminuyeron un 40 por ciento, pero con la visita de la ballena a la bahía, se ha compensado un poco.