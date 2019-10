Todo valió la pena y lo volvería a hacer: Eusebio González Ceballo

Los Mochis, Sinaloa.- Con la convicción de servir a quienes más lo necesitan, sin esperar nada a cambio, don Eusebio González Ceballos vivió casi 40 años de su vida entregado a labores altruistas.

Fue en el año 1961 cuando llegó a esta ciudad proveniente de Navojoa, Sonora, invitado por la familia Robinson Bours, para hacerse cargo de la Agencia Ford, donde trabajó 27 años.

Desde entonces, Los Mochis es su casa, es la ciudad que lo cobijó y lo invitó a ayudar a los demás a través de diversas organizaciones, organismos y asociaciones civiles. Cada esfuerzo, cada tiempo compartido y dedicado a los demás, cada búsqueda de ayuda y cada risa de agradecimiento obtenida, asegura que valió la pena.

Por todo esto, recibió un reconocimiento de manos de Jorge López Valencia, en nombre del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, en el marco del evento Agentes de Cambio que organiza la Coparmex.

Eusebio González fue galardonado en el marco del evento Agentes de Cambio de Coparmex. Foto: EL DEBATE

¿Qué representa este reconocimiento para usted?

Desde que llegué a Sinaloa he estado trabajando en algunas instituciones de servicio social dentro de la comunidad, buscando apoyar en algo y he estado en muchas organizaciones, patronatos y clubes, como el Asilo de Ancianos María Auxiliadora, que fue en el último en donde estuve. Trabajé también en obras de servicio social con el Ayuntamiento de Ahome con Ernesto Ortegón, todas estas colaboraciones sin honorarios.

¿Cómo nace su inquietud por participar en acciones altruistas?

Es una cosa que ya traemos. Yo desde joven me interesé en apoyar las necesidades de la gente en diferentes aspectos, más bien apoyar a la juventud, a los colegios, a los ancianos, a los niños, en donde también participé. Es devolver lo que recibe, participar en los organismos. Es la mejor manera de compensar un poco lo que hemos recibido.

¿Siempre formó parte de organismos sociales, entonces?

En algún momento formé parte del Club 20-30 y del Club Rotario de Sonora y Guasave. Posteriormente me dediqué a mi negocio que alternaba con estos hechos altruistas, cumpliendo siempre con mis responsabilidades en las empresas en las que participaba.

¿Su familia jugó un papel muy importante en este actividad?

La familia siempre es la motivación que tenemos todos. Buscar lo mejor que le pueda dar en educación a los hijos. Yo tengo 7 hijos, 21 nietos y 12 bisnietos, es una familia muy grande.

¿Puede decir que se siente satisfecho de lo que hizo en este ámbito?

Sí, por supuesto que estoy satisfecho y agradecido con el reconocimiento que me brinda el Centro Empresarial, estuve ahí también por allá en 1970. Estoy satisfecho con lo que hice porque uno lo hace de buena fe, no busca nada sino ayudar en algo, y los resultados son buenos. Entonces, cómo no estar orgulloso. Valió la pena, te lo aseguro, y lo volvería hacer aunque ya no estamos en edad de estar en eso.

¿Qué decirle a las nuevas generaciones que están comprometidas a ayudar a los demás?

Los invito a participar en todos los organismos de apoyo de la comunidad en beneficio de la gente más pobre, más necesitada. Apoyarlos en crear fuentes de trabajo en donde se puedan quedar ellos.

Foto: EL DEBATE

Fue en el marco del evento Agentes de Cambio de Coparmex en donde se le entregó el reconocimiento a don Eusebio González.

EL PERFIL

Nombre: Eusebio González Ceballos

Edad: 93 años

Esposa: María de Lourdes Frías de González

Hijos: María de Lourdes, Joaquín, Miguel, María Teresa, Ricardo, Carlos y Jorge

Profesión: Llegó a Los Mochis de Navojoa en 1958 para trabajar en el grupo de los Robinson Bours. Trabajó 27 años en la Ford y actualmente está retirado.