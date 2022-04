Todos podemos alcanzar el éxito: Pamela Contreras, gerente de cuentas de Google Los Ángeles

Los Mochis, Sinaloa.- Pamela Contreras Zárate sabe lo que es la resiliencia desde antes incluso de que supiera de la existencia de esta palabra.

Desde cuarto grado de primaria emigró junto a su familia a Estados Unidos, dejando atrás su vida en Los Mochis, su mundo de niña, sus amigos, su escuela y su idioma, y debió adaptarse al cambio, a nuevos amigos, a una nueva escuela y a otro idioma, y lo logró.

Hoy domina a la perfección el inglés, cursó sus estudios universitarios y es una profesionista de éxito como gerente de cuentas de Google con base en Los Ángeles, California. Y aunque no fue fácil el camino, todo se puede lograr, afirma sonriente la joven: todo depende de ser constante, adaptarse al cambio y de buscar ayuda para salir adelante y conseguir tus metas.

¿Todos podemos tener éxito?

Claro, yo lo tuve. No fue fácil, lo busqué. Tampoco es algo que llegue rápido, sino que hay que ir sembrando semillitas y vas a cosechar, y vas a cometer errores pero hay que seguir sembrando. Claro que vas a llegar al éxito como tú creas que es este porque para una mamá el éxito puede ser crear una familia y lo es, o para un profesionista es llegar a una meta laboral y también lo es, pero puede ser diferente a lo que crea un estudiante, o yo en este momento como ejecutiva de Google, pero luego puedo pensar en ser mamá y cambiará mi perspectiva del éxito.

¿Qué recomienda para alcanzarlo?

Tener curiosidad, buscar personas que te ayuden a crecer, investigar. Yo a veces, cuando estaba en el comunity college, pensaba que quería ir a la universidad, pero no tenía el dinero para cumplir mis sueños; así que mi curiosidad me fue llevando a personas que lo habían conseguido y preguntarles cómo lo habían hecho, y fue así como me hice un plan de trabajo y conseguí una beca, pero es eso, es ir paso a paso, pero no dejar de hacerlo.

Sin embargo, a veces hay barreras emocionales que se vienen arrastrando, ¿qué hacer?

Buscar ayuda, solos no podemos salir. Buscar apoyo ya sea socialmente en tu entorno y si esto no basta, con un terapeuta; leer libros que te hablen de inteligencia emocional, platicar con los demás compañeros para no sentirnos solos.

Y para directores y maestros, si ellos ven que algo está mal con un estudiante, pedirles que se acerquen a ellos y les pregunten cómo están, qué están pensando y encaminarlos y darles los recursos que vayan necesitando para ir hacia adelante. Es importante que los padres se involucren y los directores también.

¿Qué sucede cuando hay padres ausentes física o emocionalmente?

Es difícil pero uno puede ver quién tiene soporte familiar y quién no, y ahí es donde pido a directores y maestros que pongan ojo para ayudarlos y que encuentren mentores. Yo tuve que buscar a mis mentores, que me ayudaran, que me dijeran el camino, que me dijeran qué rumbo tomar, qué hacer y cómo hacerlo para alcanzar tus metas.

Pamela Contreras Zárate motiva a jóvenes a ser resilientes. Foto: Jorge Cota/ Debate

EL PERFIL

Nombre: Pamela Contreras Zárate

Edad: 28 años

Lugar de nacimiento: Los Mochis, Sinaloa

Radica: Los Ángeles, California, EU

Papás: Luis Contreras y Lorena Zárate

Profesión: Gerente de cuentas de Google

Estudios: Universidad de Arizona