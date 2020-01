Toman Cobaes de Buenavista; no quieren que destituyan al director

El Fuerte, Sinaloa.- Los padres y alumnos del Cobaes Emsad 106 de Buenavista, El Fuerte, tomaron las instalaciones de este plantel para impedir la destitución del director César Cristino Solís Cota, pues manifiestan que la orden llegó desde "arriba" y no están de acuerdo, ya que argumentan que no hay motivos para ello.

José Manuel Cázares Soto, presidente de la Asociación de Padres de Familia de esta institución, manifestó que decidieron tomar la escuela porque están en apoyo total al director, ya que no hay un motivo para su destitución.

"Nosotros quisiéramos que venga la persona que dio la orden de que al profe se le destituya, para que nos digan a los padres de familia y a los alumnos el porqué se cometió el error o si están equivocados que también lo aclaren. Que nos digan los motivos por los cuales quieren destituirlo", dijo.

Añadió que quieren que el director continúa al frente de la institución porque le tienen agradecimiento y confianza, ya que ha inculcado una buena educación a los alumnos.

"No queremos que se vaya, él ha inculcado valores a nuestros estudiantes, y si lo quieren correr que le expliquen porque se la está destituyendo. Él tiene el apoyo total de la comunidad. Queremos que él continúe al frente de este plantel", expuso.

Agregó que continuarán con la toma de la escuela hasta que les den la certeza de que el director va a permanecer en la institución.

Asimismo, el alumno Randy Lozano Parra comentó que todo el plantel de Cobaes Emsad 106 se encuentra totalmente inconformes por la manera en que la que se le está tratando al director.

"Desde que él llegó a la institución ha sido un ejemplo para nosotros, siempre ha sido una persona honorable, con prestigio y nosotros lo respetamos mucho por sus acciones y más que nada porque respeta su palabra. Nosotros estamos en desacuerdo que desde la Dirección General por órdenes de 'arriba' lo están destituyendo sin razón alguna".

Añadió que piden que acuda al plantel el director general y les aclare cuál es la razón por la que quieren destituirlo.

Por su parte, el director Cesar Cristino Solís Cota mencionó que le dijeron su destitución eran decisiones de "arriba".

"Ni el coordinador, el licenciado Policarpo Infante, ni mi jefe inmediato que fue el que vino a destituirme, nunca me comentaron nada. Sólo me dijeron que eran decisiones de 'arriba' y hasta ahí. No tienen ningún argumento fuerte para destituirme. No me pueden destituir porque yo pasé un proceso de evaluación, yo me gané este puesto de acuerdo al Servicio Profesional Docente y ellos no están respetando mis derechos", comentó.

Destacó que agradece todo el apoyo de los alumnos y de los padres de familia, así como de las personas de la comunidad.