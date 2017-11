Toman escuela secundaria en San Blas

El Fuerte.- Padres de familia de la Escuela Secundaria San Blas, ubicada en esta misma sindicatura, en el municipio de El Fuerte, tomaron el plantel cansados de que sus hijos no tengan clases por falta de maestros desde el mes de agosto.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia, Ramón Gregorio Vázquez Meza, mencionó que esta situación colmó la paciencia de los padres pues desde agosto no tienen las materias de Artes Visuales y Matemáticas lo que complica la educación de sus hijos, los cuales suman 150 de tercer año.

"Tenemos mucho sin maestros, ya se va acabar el año y como van a calificar a nuestros hijos", mencionó Vázquez Meza.

Desde muy temprano llegaron los padres de familia al plantel e impidieron la entrada. Foto: EL DEBATE

De igual manera manifestó que al acudir a la Secretaria de Educación Pública y Cultura en Culiacán por una solución, les dijeron que no había maestros y que la solución era que los mismos padres pagaran un maestro.

"Nos dijo que la solución era que por parte de la sociedad de padres y maestros pagáramos un maestro, eso está muy mal, ¿cómo vamos a pagar un maestro nosotros?".

El director de esta Escuela Secundaria, Ricardo Ochoa, comentó que SEPYC no les ha puesto atención a pesar de que la escuela cuenta con muchas deficiencias como infraestructura vieja y falta de maestros.

"La escuela es emblemática de aquí de San Blas, tiene más de 60 años, ya tiene muchas deficiencias en su infraestructura, muchos salones están obsoletos, desde que empezó este ciclo se nos quemó una fase eléctrica y no nos han reparado. He enviado oficios pero noa dicen que no hay recursos para esta escuela", finalizó.

"Autoridades educativas, hagan su trabajo, 150 alumnos de 3er grado sin clases de matemáticas y artes", escriben en uno de sus mensajes. Foto: EL DEBATE

TAMBIÉN PODRÍAS LEER: