Toman escuelas en la Bolsa de Tosalibampo Uno por falta de agua

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de no tener solución al problema del agua, habitantes de la Bolsa de Tosalibampo número Uno tomaron dos planteles educativos el día de ayer en exigencia a las autoridades para que resuelvan esta situación.

Los afectados señalaron que es a diversas horas del día cuando el agua llega por las mangueras de cada domicilio; sin embargo, llega cruda y turbia sin pasar antes por un tratamiento potabilizador.

“El problema que tenemos es que cada cierto día nos están mandando agua cruda y en muy malas condiciones. Estamos exigiendo que nos manden pipas con agua purificada como lo hacen para El Jitzámuri”, señaló José Abel Meraz Meléndrez.

Exigencias

Asimismo, Meraz Melén-drez señaló que las pipas que se mandan son insuficientes para toda la comunidad, por lo que solicitaron más unidades para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad.

Siempre tenemos fallas, ahorita están arreglando la planta, pero la versión de ellos es que no será rápido, dicen que lo mínimo es de 20 días, es mucho tiempo”.

Las escuelas fueron cerradas. Foto: EL DEBATE

Los habitantes agregaron que hay diversos brotes de enfermedades en la piel, como los hay en El Jitzámuri, por lo que solicitaron a las autoridades poner atención a esta comunidad rural.

No liberaremos las escuelas hasta que nos resuelvan esta situación. No desistiremos en nuestra lucha de tener agua potable y limpia para nuestras necesidades”, señaló Cintia Rosas.

El conflicto llegó a tal grado que el plantel de Cobaes número 114, que estaba siendo tomado por los habitantes, tuvo que donar el agua potable que tenía para atender las solicitudes de los habitantes y que estos liberaran este plantel educativo.

“Donaremos el agua a la comunidad, es agua limpia. Nosotros contamos con rotoplás, usamos el agua sucia que nos llega para limpiar la escuela. Nuestro personal y alumnos cuenta con agua de garrafón que se compra cada día”, señaló la directora de este plantel, Orlanda Zepeda.

Exigen más pipas

En la comunidad de la Bolsa de Tosalibampo número 2 exigieron a las autoridades más pipas para que el agua potable alcance para todos, ya que al momento sólo llega una cisterna que abastece a una calle, dejando sin agua a muchos habitantes.

“Una no da abasto, da un viaje y ya no echa otro hasta el otro día. Son ocho calles. Necesitamos otra pipa para dar abasto al ejido y ya pueden venir cada ocho días, eso es lo que queremos”, señaló el comisario ejidal Manuel Vázquez Gómez.

Agregó que esperarán a las autoridades en un plazo de 40 días; sin embargo, si se vence este plazo y no hay solución, tomarán medidas más duras para que se atiendan las solicitudes.

“Aquí nunca ha habido agua continua, siempre llega por ratos y muy sucia, el agua de las pipas sí está limpia. Nunca es constante el servicio”, señaló.

Reyes Cota Portillo mencionó que otro conflicto es que a pesar de que no tienen un óptimo servicio en el agua la Japama les está cobrando.

“Nos están cobrando el agua cuando no tenemos el servicio completo. Nosotros no pagaremos el agua si no tenemos el servicio, luego que el muchacho que viene nos entrega los recibos casi burlándose y hasta nos amenaza con cortarla, pero si ni tenemos agua”, señaló.

Denuncia

Sin agua y con drenajes colapsados

Como si no faltara otra cosa en la comunidad de la Bolsa de Tosalibampo número Uno, los habitantes denunciaron un colapso de aguas negras que ya tiene más de tres años sin solución.

“Ya no aguantamos la peste, tiene mucho tiempo y ninguna autoridad ha venido a arreglarlo a pesar de que lo hemos reportado una y otra vez, pero pues aquí nos tienen en el olvido y nadie se acerca para acá”, señaló Horacio Chávez.

Mencionó que para impedir que la fuga de aguas negras se acrecentara y fuera un problema los habitantes le abrieron un “canal” para que los desechos fluyeran.

“Le abrimos un canal para que el agua se fuera pero igual la peste no la soportamos, no podemos estar fuera por los fuertes olores. Fuera bueno que la Japama en igual de andar cobrando y cobrando también se pusiera a reparar los problemas que tenemos en cada una de las comunidades porque para cobrar son bien buenos, pero para resolver problemas, no”, señaló Venancio Soto.

Sin agua y con drenajes colapsados en la Bolsa de Tosalibampo número Uno. Foto: EL DEBATE

Bolsa de Tosalibampo Uno

Denuncian tortuguismo en obra de construcción en Cobaes 114

Habitantes de esta comunidad hicieron notar que desde hace varios días no se trabaja en una obra de construcción en el plantel de Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) 114 en el que desde el mes de diciembre se demolieron unas aulas para su reconstrucción; sin embargo, desde hace unos días no han trabajado.

“Ya tienen varios días que no trabajan en el cobaes y queremos que se termine pues es un beneficio para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad”, señaló Pedro Zavala.

La directora de este plantel, Orlanda Zepeda, señaló que la construcción va en tiempo y forma; sin embargo, exhortó a las autoridades acelerar el proceso ya que no se cuentan con las aulas suficientes para dar clases.

“Hemos tenido un acercamiento con el director del Isife y comprendemos que lleva su tiempo, pero si nos gustaría que nos dieran aulas móviles para atender en ellas a nuestros estudiantes”, señaló.

Por su parte, el director del Isife, Álvaro Ruelas Echave, comentó que se está trabajando en este plantel y que se logrará terminar tal y como se había acordado con las autoridades educativas.