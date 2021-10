Toman instalaciones de la planta de agua potable en Higuera de Zaragoza, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de esperar a que las autoridades municipales de Ahome les resuelvan los problemas de drenaje colapsado, vecinos de El Atún y la colonia Hidráulica de Higuera de Zaragoza tomaron esta mañana las instalaciones de la planta de agua potable.

En la colonia Hidráulica mencionaron que tienen 2 meses con este problema y alrededores de 5 meses en El Atún.

En Hidalgo y Rosario Boder de la colonia Hidráulica se encuentra uno de los puntos donde están brotando las aguas negras.

Asimismo, esta situación se puede observar en la comunidad El Atún por la calle Solidaridad y Fundación Amor, por mencionar algunos de los puntos conflictivos.

Familias de la sindicatura de Higuera de Zaragoza tienen que soportar las aguas negras. Exigen una solución. Foto: Debate

Los vecinos lamentaron que también exita una fuga de agua potable desde hace meses, y que las autoridades no han resuelto en las calles Solidaridad y Sabino de El Atún.

"Hemos acudido a gerencia de Japama de Ahome y han hecho caso omiso a la problemática de drenaje que tenemos desde hace 2 meses, no podemos utilizar los baños. Nos llevan a puras largas, que no sirve el vactor y no nos dan solución, entonces tuvimos que tomar esta medida para ver si así nos dan una respuesta", dijo Claudia Valenzuela, vecina de la colonia Hidráulica.

Manifestó que de la Japama les hablaron para que se retiraran porque iban a mandar un vactor pero hasta el miércoles. "Entonces hasta el miércoles vamos a permanecer aquí".

A las afueras de la planta de agua permanecían trabajadores del Ayuntamiento en espera de que los manifestantes les permitan ingresar para cargar las pipas de agua y llevarlas a la comunidad del Jitzámuri.

Los manifestantes lamentaron que haya afectaciones colaterales al tener que llegar a esta situación, pero externaron que no les quedaba otra opción.