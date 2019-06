Toman la Escuela Superior de Agricultura del Valle del Carrizo.

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de habitantes de El Carrizo tomaron la entrada de la Escuela Superior de Agricultura del Valle del Carrizo, en demanda de que la institución permita la construcción en sus terrenos de un canal de desagüe que evitaría que nuevamente se presenten inundaciones en la población.

Aristeo Verdugo Escalante, presidente del comisariado del ejido Josefa Ortiz de Domínguez, señaló que se vieron obligados a emprender esta acción en respuesta a la cerrazón que ha mostrado la vicerrectoría del plantel para que que se ejecute esta importante obra la cual ya habían aceptado pero por razones extrañas de repente dieron marcha atrás y pararon los trabajos de inicio de construcción del canal.

Indicó que la obra no es producto de la casualidad o una ocurrencia de alguien en particular, sino

que fue el resultado de unos estudios que realizó la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en respuesta al llamado que realizaron los mismos habitantes, para eliminar de una vez por todas el riesgo de que nuevamente se presentan inundaciones en el poblado la Villa Gustavo Díaz Ordaz.

Gloria Gastelum, presidenta del comité de vecinos afectados por las lluvias, señaló que no es posible que la institución se este negando a que se realice esta importante obra ya que es en beneficio de la población en general.

Realizó un llamado a las autoridades del Gobierno del Estado para que intervengan en el conflicto y de alguna manera obliguen a las autoridades de la UAS a que accedan a la ejecución de este canal de desagüe.

UAS pide modificar el trazo del canal de desagüe

Toribio Ordóñez Lagarde, vicerrector de la Unidad Zona Norte de Universidad autónoma de Sinaloa, dejó en claro que no es posible que el trazo del canal de desagüe cruce por terrenos de la institución por el mayor riesgo que esto conlleva de sufrir inundaciones en el plantel, el cual se encuentra en una parte baja y propuso que éste se replantee y cruce por terrenos colindantes a la institucion, en donde no hay edificaciones y por consecuencia no se pueden generar daños.

Señaló que el caso ya se está ventilando directamente ante el Gobierno del Estado.