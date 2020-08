Toman la carretera Los Mochis-El Fuerte para exigir solución al problema de contaminación del agua

El Fuerte, Sinaloa.- En una medida desesperada para exigir atención de las autoridades municipales de El Fuerte, habitantes de las comunidades de La palma, cahuinahua, Huepaco, Cerrillos y Charay, tomaron parcialmente la carretera Los Mochis-El Fuerte en ambos sentidos.

Con pancartas en mano, conos preventivos de vialidad y mecates se mantienen con cierres parciales de hasta media hora en la carretera, justo frente a la preparatoria Felipe Bachomo, de la comunidad de Charay El Fuerte.

Los manifestantes muestran a los automovilistas detenidos una botella transparente con el agua sucia y pestilente que llega por la tubería en algunas comunidades y con pancartas explican que a otras ni siquiera llega el servicio de vital importancia.

Julio Guadalupe Bacasegua Gastélum, responsable del movimiento antorchista en El Fuerte, explicó que la alcaldesa municipal, Nubia Ramos canceló por tercera ocasión una reunión que tenía programada con representantes de estas comunidades.

Asimismo, Luz Carmina Velázquez, habitante de La Palma y miembro del movimiento antorchista, explicó que su participación en esta manifestación es ante la falta de agua en su comunidad, además de otras necesidades que la autoridad municipal ha comprometido y no cumple.

“Además de que nos dejaron plantados nuevamente, no es la primera vez que pasa, estamos decepcionados del gobierno fortense, por eso decidimos la manifestación, programan reuniones y al acercarse las fechas la cancela, queremos llamar su atención y que responda, por eso estamos aquí”, dijo.

Mencionó que la Conagua ha enviado algunas pipas con agua a la comunidad de La Palma, pero no cubre ni la necesidad de la cuarta parte de la población.

Las pipas no abastecen, entra una o dos y no es suficiente para todas las familias, se les acaba el agua y se van y no regresan ni a la cuarta parte de la gente que vive ahí les toca agua, además de que tardan mucho en volver”.