Toman la primaria de la colonia Jaramillo en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Cansadas de no tener una respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación, madres de familia de escuela primaria Gabriel M. López de la colonia Rubén Jaramillo, en Los Mochis, decidieron tomar el plantel en exigencia de aires acondicionados.

Reyna Beltrán, vocera del grupo de manifestantes comentó que las condiciones no son las adecuadas para que los niños continúen con sus estudios son cobrar con servicio de refrigeración en más aulas por lo que señaló, decidieron tomar estas acciones.

"Las condiciones no son las mejores para nuestros hijos, si ustedes entran a las aulas desde ahorita se sienten calientes, salen al recreo, entran acalorizados se siente más caliente, no tienen aires, así no podemos mandar a nuestros hijos, ya ha habido niños que se han desmayado y deshidratados, necesitamos atención, que vengan y nos solucionen este problema porque así no podemos mandar a nuestros hijos", indicó.

En ese sentido, advirtió que el plantel no será liberado en tanto no se tenga una respuesta de parte de las autoridades haciendo alusión a que recientemente se recibieron unos equipos de aires acondicionados pero estos son insuficientes.

Por su parte, Ángel Mexía, director de la institución recordó que desde el inicio de la contingencia está escuela ha sido víctima de robos destacando que el último, fue un daño total a los equipos de aires acondicionados, lo que provocó la molestia de los padres de familia.

"Lamentablemente una situación relación entre la paciencia de los padres de familia, evidentemente está trastocando la salud de algunos niños con constantes mareos, diarreas. Hasta ahorita los padres se han mostrado muy firmes en no permitir el acceso al personal a trabajar hasta que no se les atienda. En cinco ocasiones ha sido robado, vulneraron algunas aulas pero lo último se robaron el cableado de los aires".