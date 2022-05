Toman primaria de la Villa de Ahome; no tienen energía eléctrica

Los Mochis, Sinaloa.- Cansadas de no recibir respuesta de parte de las autoridades de la Secretaría de Educación en Sinaloa, madres de familia de la escuela primaria José María Morelos y Pavón de la Villa de Ahome decidieron tomarla hasta que se les resuelvan sus demandas.

A decir de las manifestantes, desde hace mucho tiempo la institución no cuenta con energía eléctrica y eso al día de hoy es un grave problema para los niños pues las altas temperaturas ya comienzan a sentirse.

Pero además, aseguran que esta escuela tiene muchas necesidades de infraestructura que nunca se han atendido y que incluso, representan un riesgo para la integridad de los niños pues estos problemas tienen que ver con techos y demás.

Leer más: ¡Atención! Este martes 10 de mayo NO habrá vacunación contra Covid-19 en Los Mochis

Sofía Barreras, madre de familia comentó que desde el 2019 tienen estos problemas y aunque han hecho solicitudes, no han tenido una respuesta favorable.

"Tenemos problemas con una subestación de aquí de la escuela, la escuela se encuentra con muchos salones pues era de doble turno, se hizo de turno completo y tiene que abastecer para 12 aulas más la dirección, la subestación ahorita no sirve, más pastillas se caen al prender los aires, no los aguanta. Hoy decidimos alzar la voz porque también la techumbre está a punto de colapsar, está en muy mal estado, los baños están en pésimas condiciones, la matrícula de alumnos subió y no abastece", indicó.

Madres de familia colocaron cartulinas para expresar sus demandas. Foto: Debate

De igual forma comentó que durante el tiempo de pandemia de Covid-19, la institución se vio afectada por los robos y vandalizada, lo cual, vino a deteriorar más las condiciones de la misma por lo que ahora, decidieron tomarla en tanto no tengan una respuesta.

"Durante la pandemia hubo robos, se robaron el cableado de los aires, la escuela no cuenta con un conserje, es una señora la que nos ayuda y los padres de familia somos la que le apoyamos con pequeños donativos, es la manera en la que la escuela está medio atendida, la escuela es demasiado grande y se encuentra muy sucia. Hay arriba de 360 alumnos, los baños están en pésimas condiciones".

Leer más: Nunca habíamos visto una flor tan cara: floristas de Los Mochis

Incluso, afirmó que ya se buscó acercamiento con Isife a fin de buscar una solución pero tampoco han tenido respuesta, "ya fuimos a Isife, fuimos y pedimos ayuda, llevamos un reporte, quedaron de apoyarnos pero nomás nada, con lo de la energía ya tenemos más de 6 años que hemos estado batallando con la luz, en una ocasión se me dio mantenimiento y sirvió pero luego quedó igual, por eso decidimos alzar la voz, los niños son los que sufren, de las 10:00 en adelante ya no pueden estar".

Por último, advirtieron que no liberarán la escuela hasta que tengan una solución a los problemas insistiendo que lo que se busca es mejorar las condiciones escolares de estos más de 300 niños que acuden a dicho plantel.