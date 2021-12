Tomás recorre la ciudad de Los Mochis para vender frutas

Los Mochis, Sinaloa.- Tomás González, todos los días madruga para recorrer los diferentes tianguis que se instalan en la ciudad de Los Mochis.

Don Tomas, como lo conocen sus clientes, dijo ser originario de esta ciudad, durante aproximadamente 15 años fue chofer de camiones de transporte de materiales, de los llamados dompes.

Precisó que cuando tenía la edad y la fuerza necesaria estuvo como chofer de un camión de carga, actividad que realizaba con gusto, debido a que ese era su trabajo y de donde obtenía dinero para sostener a su familia.

Dijo que tuvo cinco hijos de los cuales en sus años como transportista pudo darles para vestir y para alimentarse; no obstante, la vida cobra factura y los años comenzaron a hacer sus efectos, entre ellas la falta de fuerzas así como la falta de la vista comenzaron a hacer sus efectos.

Y esto es como en otras familias, mi padre es quien se dedicaba a la venta de frutas y también recorría la ciudad para poder llevarla a las colonias y comunidades y pues ya no está él, por ello fue que seguí con el negocio que mi padre tenía.

“Ni modo, así el la vida, no siempre vamos a estar en la cima de la juventud y tener fuerzas siempre, pero no me arrepiento, pues pude mantener a mi familia. La venta de fruta la hago desde hace como 10 años”, subrayó.

Recorrido

Señaló que durante la semana recorre los diferentes tianguis en su camioneta ya que si no fuera así, sencillamente no tendría ingresos para llevar para los gastos de la casa y para dar dinero a su esposa. No hay opcion, a mi edad ya no se puede hace otra cosa.