Topolobampo, Sinaloa, está lejos de ser Pueblo Mágico

Los Mochis, Sinaloa.- En definitiva el Puerto de Topolobampo, Ahome, no reúne los requisitos ni tiene las condiciones para obtener el distintivo de Pueblo Mágico, afirmó José Domingo Vázquez.

El director de la Secretaría de Turismo en el norte del estado de Sinaloa, difirió de lo declarado hace algunos días por Bernardo Cárdenas Soto, secretario de Economía en Ahome, quien anunció que existe la intención de buscar este nombramiento junto con el secretario de Turismo Federal Miguel Torruco.

"No se puede hablar definitivamente, que me disculpen aquellas personas que han expresado que Topolobampo puede ser un pueblo mágico, no, pudiéramos hablar de un puerto mágico, un puerto de encanto o encantado porque para ser determinado como pueblo mágico se requieren ciertos requisitos, leyendas, historias, arco en la entrada, Iglesias, ruinas esos son parte de los requisitos que se tienen que cumplir y Topolobampo pues no los cumple", indicó.

En ese sentido, el funcionario federal reconoció la importancia que el Puerto representa para el estado, el municipio y la región; sin embargo, insistió en que en qué para hacer crecer y potenciarlo es necesario buscar otros programas o formas para hacerlo.

"Recibimos muchísima gente en el Puerto, aún está en la vista del turista nacional e internacional porque sigue llegando gente al municipio, al estado de Sinaloa. Para ser pueblo mágico no cumple, por eso dije que con el respeto de las personas que han expresado que puede ser pueblo mágico", insistió.