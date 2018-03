Tordecillas Franco acepta aspiraciones políticas

Los Mochis, Sin. A pesar de que ya se le menciona como candidato por el Quinto Distrito de la coalición Por México al Frente, del PRI-Partido Verde y Nueva Alianza, Marco Antonio Tordecillas Franco aseguró que no se le ha notificado nada al respecto.

Sin embargo, dijo estar preparado para lo que su partido decida por lo que reconoció sus aspiraciones por contender en las próximas elecciones por la diputación federal.

“A mí en lo personal no habido una llamada directa, todavía no nos han comentado directamente nos, nos hemos enterado a través de medios; sabemos que traemos el interés pero todavía no tenemos realmente una llamada para decirme”, indicó.