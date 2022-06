Tortuosa espera para examen de Covid-19 en IMSS en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Los Mochis se quejaron de lo engorroso que es hacerse un estudio para confirmar si tiene o no covid.

Y es que primero debe hacer fila por una consulta con un médico, no sin antes llenar un formato para dar información general y sobre los posibles síntomas que tiene; una vez que lo llenó, debe esperar, en promedio, cuatro a cinco horas solo para que le hagan el examen.

Una de las pacientes, Aracely Santillán, comentó que llegó hasta la clínica 37 a las 08:00 horas e hizo fila; sin embargo, delante de ella había por lo menos 15 pacientes, que, según ellos, llegaron desde las 05:00 horas para ser atendidos.

Santillán dijo que llevaba 6 horas esperando y no había sido atendida a pesar de su estado de salud delicado en apariencia.

“Yo no sé para qué me dan un formato, si se supone que ellos tienen mi expediente médico. Pero el problema real es la espera de más de 6 horas entre paciente y paciente, cuando se supone que a cada paciente lo están atendiendo cada hora”, subrayó.

Asimismo, la quejosa dijo que en su caso tuvo que acostarse debajo de un árbol en el pasto, ya que el área de los pacientes es una carpa que improvisaron en la cochera de la clínica 37, y ese trato es indigno para los pacientes que van enfermos.

“Si por mí fuera me fuera porque este no es un buen trato, pero necesitamos la incapacidad para no perder nuestro trabajo, ya que si no justificamos nuestra ausencia, nos corren”, enfatizó.

Mala atención

De igual manera, otro paciente, quien pidió no se mencionara su nombre, criticó la mala atención que se les está dando a los pacientes que tienen síntomas de covid.

“Nos hacen perder el tiempo llenando formatos, eso es quitar el tiempo, ya que tienen nuestro archivo y nuestro número de seguridad social”, señaló.