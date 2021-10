Trabaja baja el agua: José es buzo desde hace más de 40 años en Topolobampo, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- José Humberto Miranda Meza, mejor conocido entre sus conocidos y amigos como “El Chivas”, toda su vida la ha vivido en el puerto de Topolobampo, Ahome, en donde trabaja como buzo desde hace más de 40 años.

Una herencia

Dijo que esa actividad la aprendió de su padre, quien también tenía que hacer esa actividad para llevar el alimento a su familia.

“Desde plebe con mi apá y uno de mis hermanos aprendí a bucear ya que ellos al igual que yo le doy mantenimiento y reparo barcos, así como otras actividades en donde se necesita bucear”, subrayó.

José Humberto trabaja bajo el agua para llevar el sustento a su familia. Foto: Debate

El Chivas dijo que su actividad de buzo la realiza para quien necesita de sus servicios ya que enseña a bucear, repara los barcos, va en busca de gente ahogada y todo lo que tenga que ver con el buceo.

De esto vivimos

“Yo he dedicado toda mi vida a esta actividad, el buceo me ha dado todo: de aquí le di estudios, alimentación y vestido a mi familia, y aquí seguiré hasta que tenga fuerzas que me permitan bucear”, resaltó.

Al ser cuestionado sobre que tan remunerada es su trabajo, se limitó a decir que es bien pagado, además de que es una actividad que le gusta hacer.

“La mejor época para mí en cuestión de ingresos es el mes de septiembre, debido a que es cuando los barcos se preparan para salir a la captura de camarón; también reparo yates”, subrayó.

José Humberto tiene 3 hijos a quienes sacó adelante trabajando como buzo. Foto: Debate

Asimismo, dijo que sus estudios solamente los llevó hasta sexto de primaria y que de ahí ya no quiso seguir, debido a que le agarró el gusto al buceo para no dejarlo hasta la fecha.

El Chivas en tono de broma dijo que seguirá como buzo hasta donde pueda, si es posible unos 20 años más o hasta donde Dios le permita.

“Afortunadamente nunca he tenido algún accidente que me impida realizar mi actividad, solamente golpes, en diferentes partes del cuerpo, pero que no me han impedido dejar de hacer mi trabajo”, resaltó.

Finalmente dijo que tiene tres hijos, dos mujeres y un varón, el cual estudio biología, y es quien le ayuda en su trabajo.