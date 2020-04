Trabajador asegura que tránsitos de Ahome exigen dinero a conductores en filtros

Los Mochis, Sinaloa.- Un trabajador denunció que los elementos que participan en los filtros para prevenir el coronavirus se están aprovechando de los automovilistas, a los cuales les exigen dinero por cualquier pretexto, como le sucedió a él.

José N, quien dijo trabajar en el área de mantenimiento de una plaza comercial de esta ciudad, indicó que el pasado lunes lo interceptaron en un filtro en el ejido 5 de Mayo, donde un tránsito le exigió 200 pesos a cambio de no retenerle su vehículo.

“Me dijo que las placas están vencidas y yo le comprobé que son permanentes, además, le mostré un oficio del trabajo donde dice mis horarios y el tránsito me dijo que este papel no sirve y me pidió el dinero y se lo tuve que dar porque la camioneta la necesito”, señaló José.

