Trabajador de Walbro Los Mochis denuncia que banco le robó

Los Mochis, Sinaloa.- Con una cartulina fluorescente en la que se leía: “Banco ratero, regrésame mi dinero”, el joven Ángel Contreras llegó al banco HSBC ubicado por Independencia y Leyva de la ciudad de Los Mochis para exigir que le regresaran las cantidades que le quitaron de su cuenta bancaria.

El trabajador de la empresa Walbro llegó acompañado de otros compañeros a los que, dijo, también les está pasando lo mismo.

Inconformidad

Denunció que la institución bancaria les pone compra falsas en los estados de cuenta, las cuales no han realizado en ningún momento, y que en su caso le triplicaron una compra de 95 pesos de un kilo de carne que hizo.

“El banco me canceló la tarjeta, y el dinero que tenía me lo quiere regresar en efectivo, y me presenta otras cuentas que no he comprado, números que ni he pagado en ninguna tienda, ellos lo ponen a través de la computadora, lo ponen como gasto y lo descuentan y no hay forma de alegarles.”

Molesto agregó: “Cada vez que uno mete la tarjeta, te quitan y te roban con compras falsas. Te triplican la cantidad de una compra y la reparten entre la primera, intermedia y última compra. A mí me robaron tres cantidades de 95 pesos; es poquito, pero de gente en gente van quitando el dinero y tienen acceso a la cuenta y eso es algo que no se debe de permitir a ningún banco”.

Comentó que se dio cuenta del faltante al hacer una recarga de cien pesos y otra de 20 pesos, cuando consultó su estado de cuenta. Lamentó que él y su compañera tuvieran que estar esperando horas y horas en el banco en el afán de que les resolvieran el problema

“El gerente te tira a lo loco porque él es solo un trabajador. Yo estoy abogando por mí, pero hay alrededor de 100 o 200 casos de trabajadores con el mismo problema.”

Expuso que es curioso que a más trabajadores de la misma empresa les haya pasado lo mismo con esta situación de compras falsas.