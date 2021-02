Trabajador denuncia que IMSS se niega a pagarle incapacidad

Los Mochis, Sinaloa.- En el mes de octubre, durante una jornada de trabajo en una mina ubicada en el estado de Chihuahua, Mauricio Gil Soto tuvo un pequeño incidente en uno de sus brazos mientras manejaba maquinaria pesada; sin embargo, fue hasta días después cuando los síntomas se presentaron fuertes.

Ante eso y ya en la ciudad de Los Mochis decidió a acudir a la clínica del IMSS a solicitar una incapacidad, la cual se le entregó, pero por estar en su “tiempo de descanso” como lo maneja la empresa en la que labora, el Instituto se negó a manejar su padecimiento como riesgo de trabajo y, por lo tanto, no se le ha entregado el recurso.

“Yo estoy a la deriva. Cuando fui al doctor me dijeron que me lastimé un tendón y que requiero al menos de dos cirugías. He buscado la manera para que esto se me considere como riesgo de trabajo y aunque he cumplido con todo lo que me han pedido, el IMSS se niega a incapacitarme así y eso me tiene desesperado", comentó.

“Desde octubre estoy incapacitado pero no he recibido nada de dinero, estoy a la deriva y tengo familia. El doctor Baldenebro me dice que una cirugía será aquí en Los Mochis, pero la otra podría ser en Obregón y no sé qué hacer. Lo que quiero es que me cubra al 100 por ciento la incapacidad y que me la paguen es mi derecho”, sostuvo.

Asimismo, pidió a las autoridades del IMSS analizar su caso y buscar la forma de llegar a un acuerdo respetando su derecho como trabajador y derechohabiente del instituto.