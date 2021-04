Trabajadora se queja del IMSS por darla de alta cuando no puede trabajar por accidente

Los Mochis, Sinaloa.- Una trabajadora de un empaque de chile morrón ubicado en Jahuara II, El Fuerte, se quejó de la falta de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social porque en vez de darle cita con un especialista por un accidente de trabajo, la dio de alta y, en consecuencia, ya no le dieron incapacidad. Ahora tiene temor de perder el empleo.

En la redacción de EL DEBATE, la empleada Emma Uvalda Moroyoqui Valenzuela expuso que hace más de dos años, en enero de 2019, tuvo un accidente de trabajo en al empaque agrícola ubicado en Jahuara II, El Fuerte.

Le cayeron cajas de chile en la cabeza. Al acudir al IMSS de su poblado, la remitieron al IMSS de Los Mochis. Ahí la pasaron con el neurocirujano el 10 de marzo de ese año.

La incapacitaron mientras le daba atención un especialista del IMSS en Culiacán, pero por la pandemia y cerrarse la atención especializada, nunca pudo concretar la cita. Ella estuvo un año incapacitada.

El problema ahora es que no puedo trabajar, la mano se me duerme, no tengo fuerza, pero el director del IMSS me dio de alta, dijo la señora Moroyoqui, habitante de Jahuara II.

Explicó que no tiene nada contra la empresa agrícola Hosana porque ellos sí le dieron seguridad social y por eso estuvo incapacitada un año, pero el asunto es que el propio director del IMSS la dio de alta, cuando no puede trabajar y cuando no ha recibido la valoración del especialista.

“Yo necesito trabajar. La empresa agrícola ya me llamó porque no estoy trabajando, y como no estoy incapacitada por el IMSS, pueden despedirme. Yo necesito el trabajo, pero estoy perdiendo la sensibilidad y la fuerza en la mano. Tengo familia que depende de mí. No se me hace justo que el IMSS me dé de alta sin hacerme estudios ni la operación que necesito”.

Añadió que acudió a un médico particular y le dijo que necesita operación porque el nervio está dañado. Le cobran 35 mil pesos, que no puede solventar. Y para colmo, agregó, el IMSS la dio de alta, por lo que teme perder el empleo.

Emma Uvalda Moroyoqui Valenzuela tiene 51 años. Ya cumplió el año de incapacitada, pero ahora el IMSS la desprotegió al darla de alta y no poder trabajar por el daño en el nervio de la mano.