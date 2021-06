Trabajadores de Conservas del Norte en El Fuerte exigen pago de utilidades

El Fuerte, Sinaloa.- Debido a que la empresa Conservas del Norte, ubicada en las inmediaciones de la sindicatura de Mochicahui, El Fuerte se niega a pagarles las utilidades, un numeroso grupo de trabajadores decidieron esta mañana parara labores.

Instalados en la puerta de acceso, los empleados trinaron en contra de su empleadora y es que aseguran que durante todo el 2020, a pesar de la contingencia sanitaria por el Covid-19 nunca dejaron de laborar por lo que consideran que tienen derecho al pago de esta prestación laboral.

“Tenemos cuentas claras, estamos inconformes porque no hubo reparto de utilidades del año 2020, las explicaciones que nos dan no nos parecen justificables puesto que trabajamos todo el año, aquí no se paró la producción que por pandemia ni por nada inclusive trabajamos sábados y domingos y tuvimos que hacer esto, manifestarnos porque nunca nos dieron una respuesta positiva de cuando preguntábamos que para cuando nos iban a pagar las utilidades”, dijo una de las trabajadoras.

De igual forma, señaló que esperaron a que se cumpliera el plazo para cumplir con esta prestación y al momento de pedir informe, los encargados de dicha empresa solo se limitaron a decir que no había dinero para pagarles.

Los trabajadores advierten que de no tener respuesta podrían tomar otras acciones como el bloqueo de carretera.